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Нечисть не спит: почему нельзя купаться на Ивана Купала

4 июля 2023, 16:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Купала
Источник: Depositphotos

Ивана Купала в 2023 году празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Праздник имеет свои традиции и обряды — из-за языческих корней они наполнены мистикой. 

Впрочем, вместе с этим есть и запреты. Один из самых популярных — запрет на погружение в воду, даже если вечер очень жаркий. Самое время вспомнить о таком необычном правиле.

Почему нельзя купаться на Ивана Купала 2023

Предки верили, что в ночь с 6 на 7 июля просыпается вся нечисть, особенно в водоемах. Все это будет поджидать свою жертву в реках и озерах. 

Среди нечисти, особую “известность” на Ивана Купала заработали русалки и водяные. Верующие утверждают, что они могут затащить человека под воду и утопить.

Впрочем, уже утром 7 июля можно купаться.

В добавок к запрету на купания можно добавить и сон — ночью 6 июля не советуют спать, ведь нечисть может зайти в дом.

Стоит отметить, что у многих может возникнуть вопрос, когда праздновать Ивана Купала по новому календарю. На фоне перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, все непереходящие праздники сдвинулись.

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