19 августа христиане отмечают Яблочный Спас. Он второй из трех Спасов и приурочен к празднику Преображения Господня. В этот день по традиции освящают яблоки и некоторые другие продукты, а затем подают их на праздничный ужин.

Что святят в церкви на Яблочный Спас – читайте в материале.

Что святят на Яблочный Спас: список продуктов

Яблочный Спас тесно связан с праздником урожая. Ведь празднование приходится на период созревания фруктов, овощей и сбора меда. Поэтому, по древним традициям, на Спаса верующие идут в церковь и освящают фрукты и овощи нового урожая.

В праздничную корзину, кроме яблок, нужно класть следующие продукты:

груши;

виноград;

сливы;

помидоры;

морковь;

лук;

мед;

выпечку с яблоками;

колосья пшеницы и ржи, базилик и бархатцы.

Что нельзя святить и есть на Яблочный Спас

На Второй Спас не несут в храм алкоголь и мясные изделия. Следует отметить, что во время Второго Спаса продолжается Успенский пост, из-за чего следует отменить развлечения.

А соблюдающие пост не должны употреблять в пищу мясо, яйца, жирную пищу и алкоголь.

Важно, что Успенский пост начинается в день празднования Маковея (Медового Спаса) 14 августа и заканчивается 27 августа перед Успением Божьей Матери.