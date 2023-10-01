На воскресенье, 1 октября 2023 года, в Украине приходится огромное количество праздников — День защитников Украины, Покров, День учителя, День территориальной обороны, День ветерана, Международный день пожилых людей и Международный день музыки.

Какие праздники отмечают 1 октября 2023 года в Украине, какие приметы и запреты в этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой церковный праздник 1 октября 2023 года

По новому календарю в Украине 1 октября отмечают Покров пресвятой Богородицы. Согласно рукописям, в этот день во время службы в Константинополе явилась Дева Мария, которая простерла свой покров над людьми в храме в знак защиты. Праздник также указывает на встречу осени с зимой, и наши предки начинали сезон свадеб.

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Какой сегодня день в Украине

В 2023 году с 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник посвящен всем тем, кто защищал или защищает независимость нашей страны с оружием в руках. Благодаря нашим воинам мы можем работать, отдыхать и радоваться жизни настолько, насколько это возможно. Впервые праздник был установлен в 2014 году, и уже в 2015 году стал государственным и нерабочим днем.

1 октября также отмечают День учителя — важная дата посвящена учителям и преподавателям, которые помогают нашему будущему учиться новому и готовиться ко взрослой жизни. Можно подарить своему любимому преподавателю букет цветов или маленький презент.

День территориальной обороны ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Праздник относительно молодой — его основали в 2020 году, он посвящен важности сил ТрО, которые показали свою эффективность в условиях войны с Россией.

День ветерана в Украине отмечается 1 октября. Праздник — символ уважения к тем, кто, рискуя жизнью, отстаивал независимость Украины. В мирное время для ветеранов проводились праздничные мероприятия, где защитников благодарили за их подвиги.

Международный день пожилых людей начали отмечать во всем мире в 1990-х годах. Праздник призывает помогать преодолевать психологический предел старости, и при этом призывает пожилых людей продолжать работать даже после выхода на пенсию.

На 1 октября также приходится и Международный день музыки — праздник был принят в 1973 году. Его суть — распространение музыки во всех ее видах и развитие культур, тесная связь народов и передача опыта.

Кто празднует День ангела 1 октября 2023 года

На начало месяца приходится День ангела у обладателей следующих имен: Алексей, Ариадна, Ирина, София, Аркадий, Сергей, Михаил, Константин, Иван, Илларион, Владимир, Вениамин и Борис.

Что нельзя делать 1 октября 2023 года

После 1 октября запрещено собирать белые грибы — наши предки верили, что это очень плохая идея, и можно навлечь неудачу.

Как и в любой церковный праздник, запрещено заниматься домашней работой и тяжелым трудом. Про огород лучше забыть на этот день. а уборку в доме стоит запланировать на другой день.

Откажитесь от алкоголя и ссор с близкими — отношения придется долго восстанавливать, это касается и конфликтов с коллегами.

Что можно делать сегодня

На Покров принято помогать нуждающимся, идти в церковь на службу и молиться за покровительство Богородицы. Даже девушки могут просить у Девы Марии себе жениха.

Народные приметы на 1 октября 2023 года