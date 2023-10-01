На неділю, 1 жовтня 2023 року, в Україні припадає величезна кількість свят – День захисників України, Покрова, День вчителя, День територіальної оборони, День ветерана, Міжнародний день літніх людей і Міжнародний день музики.

Які свята відзначають 1 жовтня 2023 року в Україні, які прикмети і заборони цього дня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке церковне свято 1 жовтня 2023 року

За новим календарем в Україні 1 жовтня відзначають Покрову пресвятої Богородиці. Згідно з рукописами, цього дня під час служби в Константинополі з’явилася Діва Марія, яка простягнула свій покров над людьми в храмі на знак захисту. Свято також вказує на зустріч осені із зимою, і наші пращури починали сезон весіль.

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Який сьогодні день в Україні

У 2023 році з 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Свято присвячене всім тим, хто захищав або захищає незалежність нашої країни зі зброєю в руках. Завдяки нашим воїнам ми можемо працювати, відпочивати і радіти життю настільки, наскільки це можливо. Уперше свято було встановлене 2014 року, і вже 2015 року стало державним і неробочим днем.

1 жовтня також відзначають День вчителя – важлива дата присвячена вчителям і викладачам, які допомагають нашому майбутньому вчитися новому і готуватися до дорослого життя. Можна подарувати своєму улюбленому викладачеві букет квітів або маленький презент.

День територіальної оборони щорічно відзначається в першу неділю жовтня. Свято відносно молоде – його ухвалили 2020 року, воно присвячене важливості сил ТрО, які показали свою ефективність в умовах війни з Росією.

День ветерана в Україні відзначається 1 жовтня. Свято – символ поваги до тих, хто, ризикуючи життям, відстоював незалежність України. У мирний час для ветеранів проводилися святкові заходи, де захисникам дякували за їхні подвиги.

Міжнародний день людей похилого віку почали відзначати в усьому світі в 1990-х роках. Свято закликає допомагати долати психологічну межу старості, і водночас закликає літніх людей продовжувати працювати навіть після виходу на пенсію.

На 1 жовтня також припадає і Міжнародний день музики – свято ухвалили 1973 року. Його суть – поширення музики у всіх її видах і розвиток культур, тісний зв’язок народів і передавання досвіду.

Хто святкує День ангела 1 жовтня 2023 року

На початок місяця припадає День ангела у власників таких імен: Олексій, Аріадна, Ірина, Софія, Аркадій, Сергій, Михайло, Костянтин, Іван, Іларіон, Володимир, Веніамін і Борис.

Що не можна робити 1 жовтня 2023 року

Після 1 жовтня заборонено збирати білі гриби – наші предки вірили, що це дуже погана ідея, і можна накликати невдачу.

Як і в будь-яке церковне свято, заборонено займатися домашньою роботою і важкою працею. Про город краще забути на цей день, а прибирання в будинку варто запланувати на інший день.

Відмовтеся від алкоголю і сварок із близькими – стосунки доведеться довго відновлювати, це стосується й конфліктів із колегами.

Що можна робити сьогодні

На Покрову заведено допомагати нужденним, йти до церкви на службу і молитися за заступництво Богородиці. Навіть дівчата можуть просити у Діви Марії собі нареченого.

Народні прикмети на 1 жовтня 2023 року