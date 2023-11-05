В декабре 2023 года украинцев ждет ряд важных событий. Кроме новогодних праздников, на первый месяц зимы приходится День прав человека, День энергетика, День Вооруженных Сил Украины и тд.
Факты ICTV составили подробный календарь праздников на декабрь 2023, чтобы вы заранее подготовились к важным датам и не забыли поздравить родных.
Календарь праздников на декабрь 2023 года
- 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры;
- 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
- 4 декабря — Международный день объятий;
- 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая;
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;
- 10 декабря — День прав человека;
- 11 декабря — Международный день гор;
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
- 15 декабря — День работников суда;
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
- 18 декабря — Международный день мигрантов;
- 19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, День адвокатуры;
- 20 декабря — Международный день солидарности людей;
- 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;
- 24 декабря — День работников архивных учреждений;
- 25 декабря — Рождество Христово;
- 28 декабря — Международный день кино.
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