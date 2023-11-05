В декабре 2023 года украинцев ждет ряд важных событий. Кроме новогодних праздников, на первый месяц зимы приходится День прав человека, День энергетика, День Вооруженных Сил Украины и тд.

Факты ICTV составили подробный календарь праздников на декабрь 2023, чтобы вы заранее подготовились к важным датам и не забыли поздравить родных.

Календарь праздников на декабрь 2023 года

1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры;

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

4 декабря — Международный день объятий;

5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая;

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;

10 декабря — День прав человека;

11 декабря — Международный день гор;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);

15 декабря — День работников суда;

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

18 декабря — Международный день мигрантов;

19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, День адвокатуры;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;

24 декабря — День работников архивных учреждений;

25 декабря — Рождество Христово;

28 декабря — Международный день кино.