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Не только Рождество: какие праздники украинцы будут отмечать в декабре 2023 года

5 ноября 2023, 09:30
Валентина Чорна редактор ленты
зима
Источник: Pexels

В декабре 2023 года украинцев ждет ряд важных событий. Кроме новогодних праздников, на первый месяц зимы приходится День прав человека, День энергетика, День Вооруженных Сил Украины и тд.

Факты ICTV составили подробный календарь праздников на декабрь 2023, чтобы вы заранее подготовились к важным датам и не забыли поздравить родных.

Календарь праздников на декабрь 2023 года

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры;
  • 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
  • 4 декабря — Международный день объятий;
  • 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая;
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;
  • 10 декабря — День прав человека;
  • 11 декабря — Международный день гор;
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
  • 15 декабря — День работников суда;
  • 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
  • 18 декабря — Международный день мигрантов;
  • 19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, День адвокатуры;
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей;
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений;
  • 25 декабря — Рождество Христово;
  • 28 декабря — Международный день кино.
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