День украинского кино в ежегодно отличается во вторую субботу сентября. В 2023 году приходится на 8 число.

Праздник посвящен важной части нашей культуры — кино продолжает становиться все популярнее и доступнее. К тому же, в последнее время украинские режиссеры активно сотрудничают с международными копаниями, чтобы продвигать свои работы во всем мире. К примеру, все больше фильмов появляется на платформах Netflix.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем украинского кино в открытках, которые порадуют всех тех, кто приложил руку к этому виду искусства.

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Примечательно, что праздник стал официальным еще в 1996 году по инициативе Леонида Кучмы. Тогда событие было создано для поддержания кинематографии Украины.

Октябрь уже совсем скоро наступит — самое время подготовиться к праздникам, которые придется встречать и отмечать. К тому же, некоторые события будут отмечаться по новым датам. Важные праздники теперь будут в начале месяца. На 1 число теперь приходится Покров, день защитника и защитниц Украины, а также День казачества. Календарь праздников октября 2023 есть на Фактах ICTV.