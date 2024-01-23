Во вторник, 23 января, отмечается День ручного письма или День почерка. Верующие сегодня чтят память священномучеников Климента и Агафангела.

Кто празднует именины 23 января 2024 года, а также приметы и запреты на этот день — читайте далее в материале.

Какой сегодня праздник — 23 января 2024 года

23 января (5 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела.

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Климент родился в 258 году в галатийском городе Анкира. За добропорядочную жизнь он был рукоположен в диакона, а в 20-летнем возрасте стал епископом Анкирским.

Когда император Диоклетиан начал преследование христиан, на Климента донесли. Епископа арестовали, а затем подвергли пыткам. Несмотря на страшные мучения, он не сдавался и проповедовал христианскую веру.

Рядом с ним был его верный ученик-римлянин Агафангел. Около 312-го года они вместе приняли мученическую смерть.

Кто празднует День ангела 23 января

День ангела сегодня отмечают Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина.

Что нельзя делать 23 января 2024 года

Сегодня нельзя смотреть на падающие звезды, иначе навлечете на себя беду. Запрещено ссориться, сквернословить и скупиться. Также не стоит лениться и отказывать другим в помощи.

Что можно делать сегодня

23 февраля в народе называют Агафий-полухлебник. В этот день селяне осматривали амбары и оценивали, сколько запасов осталось до весны. Также амбары приводили в порядок, чистили и выметали закрома, чинили стены и окна.

Просматривая запасы зерна, хозяин проговаривал: Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет.

Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек, а остатки отдавали скоту.

Народные приметы на 23 января 2024 года