У вівторок, 23 січня, відзначається День ручного письма або День почерку. Віряни сьогодні вшановують пам’ять священномучеників Климента та Агафангела.

Хто святкує іменини 23 січня 2024 року, а також прикмети та заборони на цей день – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні свято – 23 січня 2024 року

23 січня (5 лютого за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела.

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Климент народився у 258 році в галатійському місті Анкіра. За добропорядне життя він був висвячений на диякона, а в 20-річному віці став єпископом Анкірським.

Коли імператор Діоклетіан розпочав переслідування християн, на Климента донесли. Єпископа заарештували, а потім піддали тортурам. Попри страшні муки, він не здавався та проповідував християнську віру.

Поряд з ним був його вірний учень-римлянин Агафангел. Близько 312-го року вони разом прийняли мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 23 січня

День ангела сьогодні відзначають Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.

Що не можна робити 23 січня 2024 року

Сьогодні не можна дивитися на зірки, які падають, інакше накличете на себе біду. Заборонено сваритися, лихословити та скупитися. Також не варто лінуватися та відмовляти у допомозі іншим.

Що можна робити сьогодні

23 лютого в народі називають Агафій-півхлібник. Цього дня селяни оглядали комори і оцінювали, скільки запасів залишилося до весни. Також комори доводили до ладу, чистили і вимітали засіки, лагодили стіни і вікна.

Переглядаючи запаси зерна, господар промовляв: Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок.

Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член родини мав з’їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.

Народні прик мети на 23 січня 2024