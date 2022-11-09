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Нас не сломить: открытки с Днем украинской письменности и языка

9 ноября 2022, 07:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Книга

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября. В 2022 году праздник приходится на среду.

Суть важной даты — напомнить о роли украинского языка в создании и единства нашего общества. Стержень нашей воли и несокрушимости прочно вплетен в наш язык, и мы доказываем это каждый день не только России, но и всему цивилизованному миру.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки ко Дню украинской письменности и языка, которые напомнят близким и друзьям о важности нашего культурного наследия.

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Известно, что День украинской письменности и языка начали отмечать еще в 1997 году по инициативе второго президента Украины Леонида Кучмы. Праздник также имеет свои традиции — ежегодно принято оставлять цветы у памятника Нестору-летописцу, отмечать самых лучших популяризаторов нашего языка, а также поощрять издательства, печатающие на украинском.

Ноябрь в самом разгаре — самое время подумать о декабре. К примеру, распланировать планы на последний месяц этого года. Помимо новогодних праздников, будут и профессиональные, а также церковные важные дни. К примеру, свой день в первый месяц зимы будут отмечать прокуроры, адвокаты, а также сотрудники архивов. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
День української писемності та мови Привітання Поздравления с праздниками Праздник
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