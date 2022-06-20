21 июня День летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, продолжительность которого составляет 17-18 часов и самая короткая ночь.

День летнего солнцестояния окутан мистикой, поэтому в народе существует множество традиции, одна из которых — гадание. Можно узнать будущее, когда выйдешь замуж или даже увидеть свою вторую половинку.

Как погадать на любовь в День летнего солнцестояния — в материале.

Сейчас смотрят

Гадание на венке

Запуск венка по воде — самое популярное гадание среди славян. С помощью его можно узнать, как скоро встретишь свою вторую половинку.

Необходимо сплести венок из цветов, отправиться к водоему и пустить его. Если поплывет ровно и спокойно — скоро встретишь вторую половинку, если зацепится за что-то — этим летом суженного не встретишь. Если украшение утонет — весь год пробудешь одна.

Гадание со свечой

Вам понадобится свеча и бумажка, на которой нужно написать имя человека, покорившего ваше сердце. Если бумага сгорит быстро и сразу, в любви будет счастье и удача. Если остается черный дым — возможно расставание.

Гадание на костре

Таким способом можно узнать, насколько ваши отношения со второй половинкой крепкие. Необходимо прыгнуть через костер, держась за руки. Если во время прыжка руки не разъединялись, то вас ждет долгий и счастливый совместный брак, если же разжимались — то, возможно, отношения будут не долгими.