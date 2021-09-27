Традиционно 27 сентября христиане отмечают Воздвижение Креста Господня. В этот день прославляется добровольная жертва, принесенная Богом ради спасения человечества — распятие Иисуса Христа.
Сегодня стоит поздравить всех родных и близких. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в открытках и СМС.
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Поздравляем с праздником Воздвижения Креста. Желаем огромного счастья вам и вашим близким, неутомимой веры и светлой надежды, неиссякаемой любви и неодолимого желания делать добрые дела. Пусть Господь вас бережет, а каждый день в жизни для вас будет радостным и блаженным!
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С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
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Пускай в этот праздничный день возликует ваша душа. Пускай ваши сердца наполнятся светом, добром и счастьем. Желаю, чтобы крепкая вера помогала вам в жизни, берегла от бед, неудач и разочарования. Поздравляю с воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня!
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Я с Воздвижением Креста
Всех вас поздравляю.
Веры сильной и глубокой
Вам в душе желаю.
Пусть поможет победить
Беды и несчастья.
Сила мощная Креста
Вам подарит счастье.
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Поздравляю с великим праздником света и радости души – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
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Согласно преданиям, в 326 году царица Елена отправилась на поиски христианских святынь в Иерусалиме. И тогда она нашла Крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть, пещеру, где он был похоронен, а затем воскрес.
Впоследствии патриарх Макарий воздвиг крест, чтобы все желающие могли увидеть святыню и прикоснуться к ней.
А император Константин построил храм Гроба Господня (Вознесения Христова). Возвышенный крест стал символом победы и торжества христианства.
В праздник Воздвижения Креста Господня все верующие должны соблюдать строгий пост — исключить из рациона мясо, рыбу и любую пищу животного происхождения.
Также нельзя ссориться, сквернословить и заниматься тяжелым физическим трудом.