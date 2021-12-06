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Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС

6 декабря 2021, 06:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС

Традиционно 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Этот праздник основали в 1993 году, он является символом настоящего мужества, героизма и отваги.

Сегодня следует поздравить всех военнослужащих, которые защищают границы нашей страны и отстаивают ее территориальную целостность.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС.

***

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

***

День вооруженных сил Украины
Отмечает каждый гражданин,
Потому что искренне мечтает,
Чтобы мир, конечно, победил!

Пусть не будет у солдат работы,
Отдыхайте с семьями, друзья!
Пусть удача светит год от года,
Ведь без этого прожить никак нельзя!

***

Вооруженные силы Украины – это наш тыл, защита и безопасность. Желаем нашим военным нести службу без поражений и потерь. Пусть сердца любимых женщин достаются без сабель и пушек, пускай в доме будет достаток, на службе порядок, а на душе спокойствие.

***

Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!

***

Дорогие защитники Отечества и все, кто стоит на страже государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности нашей Родины! Поздравляем вас с Днем Вооруженных сил Украины и желаем огромной силы воли, богатырского здоровья.

***

Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100… и не иначе.

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