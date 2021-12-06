Традиционно 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Этот праздник основали в 1993 году, он является символом настоящего мужества, героизма и отваги.

Сегодня следует поздравить всех военнослужащих, которые защищают границы нашей страны и отстаивают ее территориальную целостность.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС.

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В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.



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День вооруженных сил Украины

Отмечает каждый гражданин,

Потому что искренне мечтает,

Чтобы мир, конечно, победил!

Пусть не будет у солдат работы,

Отдыхайте с семьями, друзья!

Пусть удача светит год от года,

Ведь без этого прожить никак нельзя!

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Вооруженные силы Украины – это наш тыл, защита и безопасность. Желаем нашим военным нести службу без поражений и потерь. Пусть сердца любимых женщин достаются без сабель и пушек, пускай в доме будет достаток, на службе порядок, а на душе спокойствие.

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Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

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Дорогие защитники Отечества и все, кто стоит на страже государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности нашей Родины! Поздравляем вас с Днем Вооруженных сил Украины и желаем огромной силы воли, богатырского здоровья.

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Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100… и не иначе.

