Традиционно 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Этот праздник основали в 1993 году, он является символом настоящего мужества, героизма и отваги.
Сегодня следует поздравить всех военнослужащих, которые защищают границы нашей страны и отстаивают ее территориальную целостность.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС.
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В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
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День вооруженных сил Украины
Отмечает каждый гражданин,
Потому что искренне мечтает,
Чтобы мир, конечно, победил!
Пусть не будет у солдат работы,
Отдыхайте с семьями, друзья!
Пусть удача светит год от года,
Ведь без этого прожить никак нельзя!
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Вооруженные силы Украины – это наш тыл, защита и безопасность. Желаем нашим военным нести службу без поражений и потерь. Пусть сердца любимых женщин достаются без сабель и пушек, пускай в доме будет достаток, на службе порядок, а на душе спокойствие.
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
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Дорогие защитники Отечества и все, кто стоит на страже государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности нашей Родины! Поздравляем вас с Днем Вооруженных сил Украины и желаем огромной силы воли, богатырского здоровья.
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Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100… и не иначе.