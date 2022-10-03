Международный день врача ежегодно отмечается в первый понедельник октября. В 2022 году важный праздник приходится на 3 число, в том числе и в Украине.
Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Многие врачи уже помогли огромному количеству людей жить долго и полноценно. Стоит поблагодарить их за нелегкий труд и самоотдачу, которая не знает границ.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем врача в открытках и СМС, которые поднимут настроение и помогут преодолеть все трудности.
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Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
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С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
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С Днем врача от души поздравляю,
И желаю успеха в работе,
Мира в доме, уюта желаю,
Пусть уходят печали, заботы!
Много счастья, сияния улыбок,
Непременно задора, тепла,
Жить без промахов и без ошибок,
Среди радости, мира, тепла!
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Поздравляю с днем врача!
Будет пусть здоровье,
Чтоб работали всегда
Вы с большой любовью.
Пусть болезнь, завидя вас,
Сразу отступает,
Силы высшие во всем
Пусть вам помогают!
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Ежедневные заботы
Пусть приносят радость чаще,
Вдохновение и опыт
Для победы настоящей!
Пусть терпение не подводит,
Чтобы боли облегчать:
Счастья, радости, здоровья —
Поздравляю с Днем врача!
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Октябрь уже пришел в Украину — самое время распланировать средину осени, чтобы важные дни провести в кругу семьи или друзей. Октябрь порадует украинцев огромным количеством праздников. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.