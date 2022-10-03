Международный день врача ежегодно отмечается в первый понедельник октября. В 2022 году важный праздник приходится на 3 число, в том числе и в Украине.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Многие врачи уже помогли огромному количеству людей жить долго и полноценно. Стоит поблагодарить их за нелегкий труд и самоотдачу, которая не знает границ.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем врача в открытках и СМС, которые поднимут настроение и помогут преодолеть все трудности.

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***

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах — успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

***

С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Быть предначертано судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

***

С Днем врача от души поздравляю,

И желаю успеха в работе,

Мира в доме, уюта желаю,

Пусть уходят печали, заботы!

Много счастья, сияния улыбок,

Непременно задора, тепла,

Жить без промахов и без ошибок,

Среди радости, мира, тепла!

***

Поздравляю с днем врача!

Будет пусть здоровье,

Чтоб работали всегда

Вы с большой любовью.

Пусть болезнь, завидя вас,

Сразу отступает,

Силы высшие во всем

Пусть вам помогают!

***

Ежедневные заботы

Пусть приносят радость чаще,

Вдохновение и опыт

Для победы настоящей!

Пусть терпение не подводит,

Чтобы боли облегчать:

Счастья, радости, здоровья —

Поздравляю с Днем врача!

***

Октябрь уже пришел в Украину — самое время распланировать средину осени, чтобы важные дни провести в кругу семьи или друзей. Октябрь порадует украинцев огромным количеством праздников. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.