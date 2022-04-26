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Свята в Україні

В начале июня — когда Троица в 2022 году

26 апреля 2022, 14:40
Татьяна Забожко редактор ленты
В начале июня — когда Троица в 2022 году

В 2022 году праздник Троицы будут отмечать в воскресенье, 12 июня. Этот день еще называют Пятидесятницей, потому что выпадает на 50-й день после Светлого Воскресения Христового.

По Евангелию, именно в этот день Святой Дух, что символизирует единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына, сошел на Иисуса Христа и Деву Марию.

Вся неделя после Троицы называется зеленой, поскольку считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью.

Именно поэтому в храмах освящают травы, веточки деревьев и хранят их как оберег на протяжении всего года.

В Зеленое воскресенье люди ходят друг к другу в гости и устраивают гуляния.

В этот день молодежь водила хороводы с песнями, а девушки гадали на венках.

Традиционно, именно на Троицу нужно свататься, а играть свадьбу на Покрову, 14 октября.

Фото: Istock

Теги
Свята, Трійця, Церковні свята
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