2 февраля по григорианскому и новоюлианскому календарях верующие отмечают Сретение Господне. Дата празднования установлена на 40-й день после Рождества Христового.

Считается, что в этот день встречаются Старый и Новый заветы, в народе же верят, что весна встречается с зимой. Потому название праздника переводится как встреча.

В этот день принято ходить в церковь и слушать литургию. Также нужно освятить свечи и взять с собой святую воду домой. Кроме того, можно поздравлять друг друга, желая мира и земных благ. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления со Сретением Господним 2023 в открытках.

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Отметим, по юлианскому календарю Сретение Господне отмечают 15 февраля. Детальнее про суть праздника, его историю и традиции — читайте на Фактах ICTV.