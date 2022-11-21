Михайлов день 2022: история, традиции и запреты

21 ноября православные христиане отмечают День Святого Михаила или Михайлов день. Это большой церковный праздник, который в 2022 году приходится на понедельник.

Полное название праздника — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Речь идет о архангелах Гаврииле, Рафаиле, Урииле, Селафииле, Иегудие, Варахииле и Иеремии во главе с Михаилом.

Михайлов день 2022 — история праздника

Дата праздника была установлена в IV веке Ладиокийским собором. В то время год отсчитывался с марта, а ноябрь был девятым месяцем, поскольку существует всего девять известных нам ангельских чинов, то и дата празднования пришлась на третий месяц осени.

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Во фригийском городе Колоссы находился храм возведенный в честь архангела, в котором на протяжении 60-ти лет служил пономарем Архипп Херотопский. Однажды идолопоклонники решили уничтожить святыню и расправится с Архиппом, поскольку он обратил многих язычников в христиан.

Способ они выбрали весьма необычный — соединили два русла рек в одно, которым хотели смыть храм. Херотопский узнал об этом и начал усердно молиться, благодаря чему его услышал Михаил. В итоге святой открыл своим жезлом в горе расселину, куда и устремились воды соединенных рек.

Традиции на Михайлов день 2022

Как и в любой другой церковный праздник, утром принято ходить на службу. В храме можно поставить свечку Михайлу и обратиться к нему через молитву.

Наши предки на Михайлов день устраивали застолья, приглашали гостей или сами ходили в гости. В это время сельскохозяйственные работы уже закончены, но настоящая зима еще не наступила.

21 ноября выпекали хлеб, пироги, пили пиво или медовуху. Приветствовались на столе и блюда из мяса.

Михайлов день 2022 — запреты