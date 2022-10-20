Еще совсем немного, и к нам в двери постучится праздник Хэллоуина.

Некоторые люди уже начинают подготовку к празднику: украшают тыквами квартиры, готовят костюмы и заказывают косметику для грима.

А для того, чтобы вы успели выбрать образ на предстоящий праздник, Факты ICTV подготовили яркие образы и костюмы на Хэллоуин 2022 с фото.

Сейчас смотрят

Костюмы на Хэллоуин 2022

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halloween Costumes Ideas (@halloween____costumes)

Актуальным образом из года в год остается эпатажная Круэлла Де Виль. Воплотить идею любительницы шуб из далматинцев достаточно просто.

Для этого потребуется черное платье и макияж смоки-айс. Кроме того, необходимо заранее заказать черно-белый короткий парик, и поискать на барахолке или в секонде белый мех с точками.

Ненатуральный парик можно найти в интернете до 500 грн.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений takizawa (@takizawa_noe)

Образы из Семейки Аддамс

Если вас вдохновляют элегантные и мрачные члены семьи Аддамс, можно воплотить их образы в кругу своей семьи.

Для этого нужно найти в гардеробе костюм-двойку, платье в пол черного цвета и маленькое черное платье с воротником, если хотите создать образ Уэнсдей.

Для создания последнего образа не поленитесь заплести косички и сделать фарфоровый макияж.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halloween Costumes Ideas (@halloween____costumes)

Костюм на Хэллоуин в образе ведьмы

Нарядиться в ведьму в День всех святых – достаточно концептуально и креативно. Если вам кажется этот образ скучным и легким – это совсем не так.

Например, если в образах Круэллы или Уэнсдей для основы можно использовать обычное черное платье, то образ ведьмы воплотить будет сложнее.

Для этого необходимо найти старые кофты и юбки, которые должны выглядеть, как лохмотья, или же пустить в расход ежедневную одежду.

Если вы не хотите портить гардероб, можно отправиться на закупку в секонд-хенд. Там можно найти достаточно экстравагантных длинных юбок в пол, которые сделают ваш образ мрачным и необычным.

Метлу можно сделать из веток и проволоки, а макияж — с использованием четких стрелок и прорисованных морщин.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Laura ???? (@laura_sprouse)

Яркая Санта Муэрте

Если вы предпочитаете яркие цвета, можно перевоплотиться в Святую Смерть. Для мексиканцев образ Санты – целый культ, и именно в этот день в Мексике и США по улицам бродит множество людей в этом образе.

Чтобы воплотить идею в реальность, вам будет достаточно надеть черное платье и сделать макияж в виде черепа. Лицо надо разрисовать специальными красками для тела.

Необходимо использовать красный, черный и белые цвета. В волосы с помощью заколки нужно заколоть много цветов (лучше всего – именно розы).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halloween Costumes Ideas (@halloween____costumes)

Пеннивайз и другие клоуны

Образ клоуна из фильма Оно предпочитают на Хэллоуин как девушки, так и парни. Это довольно сложная идея, так как повторить макияж Пеннивайза для новичков – то еще испытание.

Нужно использовать белую краску для всего лица и красным цветом нарисовать страшную улыбку. Необходимо заранее позаботиться о красном парике, трико и шарике красного цвета.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halloween Costumes Ideas (@halloween____costumes)

Также можно перевоплотиться в самых различных персонажей. Например, героев сериала Во все тяжкие, Игра в кальмара, Острые козырьки и т.д. Главное – нарядиться именно в тот образ, который вам по душе.