Международный день спортивного журналиста 2021: поздравления в СМС

Ежегодно Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля. Этот праздник создан для того, чтобы отметить труд спортивных журналистов по продвижению спорта.

Профессиональный праздник появился в память о создании Международной ассоциации спортивной прессы на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

В Международный день спортивного журналиста представителей СМИ призывают стремиться к совершенству в своей профессиональной работе и использовать любую возможность, чтобы представлять спорт как средство мира на Земле.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Международным днем ​​спортивного журналиста в СМС.

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У спортивных журналистов

Праздник нынче важный.

С днем профессии тебя,

Мастер репортажей.

Пожелать хочу тебе

Взлетов лишь в работе,

Чтобы в радость были только

Все твои заботы.

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Выражаю свое уважение всем журналистам, которые приближают мир спорта к нам. С Днем спортивного журналиста!

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В центре спортивных событий

Находишься ты, непременно,

Чтоб знал любознательный зритель

О всех достиженьях спортсменов.

Делись информацией с миром,

С азартом описывай матчи,

Средь всех конкурентов лидируй,

Поймав в свои руки удачу!

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Спасибо всем спортивным журналистам за то, что помогают гореть сердцам поклонников спорта. С Днем спортивного журналиста!

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Ты по миру спорта бродишь,

и сенсации находишь.

Будет светлой голова,

и успех с тобой всегда!

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Мы видим свою мечту и чувствуем себя частью игры при помощи голоса спортивных журналистов. Желаю вам очень счастливого Дня спортивного журналиста!

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Спортивный журналист, спасибо тебе за твою борьбу против манипуляций в спорте. С праздником!

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Журналистика — это тоже спорт. Наслаждайтесь и любите то, чем вы занимаетесь. С Днем спортивного журналиста!

Если в вашем окружении есть спортивные журналисты, не забудьте их поздравить с профессиональным праздником. Поздравления с Днем спортивного журналиста в открытках — смотрите на Фактах ICTV.