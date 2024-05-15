Семья — это основа общества. Большинство людей растет в семьях, а затем создает новые. Поэтому Международный день семьи следует праздновать.

Праздник, который основан Организацией Объединенных Наций в 1994 году, ежегодно отмечают 15 мая, чтобы подчеркнуть важность семей, людей, обществ и культур во всем мире.

Факты ICTV подготовили поздравления на Международный день семьи, чтобы каждый мог поздравить родных и близких.

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Поздравления с Международным днем семьи в прозе

В День семьи желаю, чтобы все семьи наконец были вместе!

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Пусть ваш семейный очаг сияет ярко! Уюта и тепла!

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Всегда цените семью и пусть будет радость в вашем доме. Пусть счастливая звезда ведет всех родственников и друзей. С Днем семьи!

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Пусть семейная жизнь будет комфортной и наполненной теплом и лаской. Дети пусть радостно кричат и радуют вас сказкой. С Днем семьи!

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Поздравляем семью (фамилия), желаем вам вечного счастья, простой земной любви от рассвета до рассвета. С Днем семьи!

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Любите ее, цените ее, ведь, что может быть дороже семьи. С праздником!

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В этот День семьи желаю вам много счастья. Чтобы вы долго жили вместе и не встречали невзгод и плохой погоды. С Днем семьи!