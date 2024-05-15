Сім’я – це основа суспільства. Більшість людей зростає у сім’ях, а потім створює нові. Тому Міжнародний день сім’ї варто святкувати.

Свято, яке засноване Організацією Об’єднаних Націй у 1994 році, щорічно відзначають 15 травня, щоб наголосити на важливості сімей, людей, товариств і культур у всьому світі.

Факти ICTV підготували привітання на Міжнародний день сім’ї, щоб кожен міг привітати рідних і близьких.

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Привітання з Міжнародним днем сім’ї у прозі

У День сім’ї бажаю, щоб усі родини нарешті були разом!

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Нехай ваше сімейне вогнище сяє яскраво! Затишку і тепла!

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Завжди цінуйте сім’ю і нехай буде радість у вашому домі. Нехай щаслива зірка веде усіх родичів і друзів. З Днем сім’ї!

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Нехай сімейне життя буде комфортним і наповненим теплом і ласкою. Діти нехай радісно кричать і тішать вас казкою. З Днем сім’ї!

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Вітаємо сім’ю (прізвище), бажаємо вам вічного щастя, простої земної любові від світанку до світанку. З Днем сім’ї!

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Любіть її, цінуйте її, адже, що може бути дорожчим за сім’ю. Зі святом!

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У цей День сім’ї бажаю вам багато щастя. Щоб ви довго жили разом і не зустрічали негараздів і поганої погоди. З Днем сім’ї!