1 мая в ряде стран мира отмечают День труда, который также называют Днем международной солидарности трудящихся. В 2023 году он приходится на понедельник.

В мирное время в эту дату у украинцев был бы официальный выходной день, поскольку праздник является государственным, однако из-за военного положения все дополнительные уикэнды отменяются.

История праздника День труда

Свое начало праздник берет из США, а именно – из Чикаго. Там 1 мая 1886 года начались многотысячные протесты рабочих. Их целью было установить восьмичасовой рабочий день и добиться повышения зарплат. Тогда в ходе митинга погибли люди и стражи порядка.

С тех пор протесты начались проводиться и в других странах и городах мира, однако их характер был уже более мирным.

В 1888 году 1 мая было объявлено Днем общенациональной борьбы за права рабочих. А в 1889-м на Международном конгрессе рабочих партий этот день был выбран для организации Интернациональной демонстрации.

Сейчас праздник отмечается в 143 странах мира, однако не везде 1 мая.

История праздника День труда в Украине и влияние РФ

Первым городом Украины, который подключился к протестам, стал Львов — в 1890 году. В последующие года к акции стали подключаться и другие регионы нашей страны: Дрогобыч, Борислав, Станиславов (Ивано-Франковске), Перемышль и другие.

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным на территории СССР и сперва назывался День Интернационала. Первомайские демонстрации получили иную смысловую нагрузку.

Праздник стал носить ярко выраженный политический характер, сопровождался массовыми демонстрациями, разнообразными лозунгами и прославлением советской власти, а потому утратил на этих территориях свой первоначальный смысл.

В Украине же Международный день труда сейчас больше всего ассоциируется с отдыхом, особенно — в мирное время, поскольку граждане нашей страны получают дополнительный уикэнд. Обычно многие выезжали на природу, собирались семьями на даче, устраивали пикники.

Официальное название праздника в нашей стране — День труда.