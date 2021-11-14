14 октября во всем мире отмечается Международный день логопеда. В 2021 году праздник припадает на воскресенье.

В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь помощи другим. Эти люди устраняют дефекты речи у миллионов — как у детей, так и у взрослых.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем логопеда в прозе и СМС, которые порадуют профессионалов своего дела даже на расстоянии. Поздравления согреют теплым словом ваших близких и родных.

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Дорогие логопеды,

Выручалочка во всем,

Поздравляем от души

С вашим лучшим, светлым днём.

Пусть работа вдохновляет,

Виден четкий результат,

Пусть с избытком вам хватает

И здоровья, и зарплат.

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Если с дикцией проблема,

Это вовсе не беда,

К вам на помощь, непременно,

Логопед спешит всегда.

Чудный доктор, несравненный,

Выручает без труда,

Пусть вас ждет успех карьерный

И счастливые года!

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Пусть тебя как логопеда

В каждом деле ждет победа,

Будет день любой красив,

И обходит негатив!

Ты всем людям помогаешь,

Речь им правильную даришь.

Поздравляем в праздник твой!

Счастья, радости земной!

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Сегодня праздник логопеда,

Дефекты речи не пройдут,

Пусть достижения, победы,

Удача, радость тебя ждут!

Все на работе будет гладко,

Почаще премии дают,

И дома тоже все в порядке,

А на душе — тепло, уют!

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С Международным днем логопеда

Я поздравляю вас от души,

Чтоб в работе часто были победы,

Пролетали бы будние дни.

Чтоб вы были здоровы, счастливы,

Жили в добром кругу людей,

Всегда выглядели красиво,

Полны были новых идей.

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Дорогой наш логопед поздравляем тебя с твоим профессиональным днем! Желаем побольше звонких и точных слов, волшебных звуков и приятных отзывов. Пусть жизнь будет насыщенной чередой сказочных событий, профессия востребованной, а работа будет только в радость.

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Поздравляю с Международным днем логопеда! Желаю звуков радости в жизни и четких слов вдохновения, желаю умело исправлять дефекты дикции и легко избавляться от любых недостатков каждого дня. Желаю всегда оставаться при высоком профессионализме, отличном настроении и удачном положении.

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Поздравляем превосходного логопеда, мастера своего дела, первоклассного специалиста, оказавшего помощь многим людям. Желаем тебе успеха в любом деле. Пускай все твои старания, и стремления не окажутся напрасными, и ты достигнешь главной цели твоей жизни. Желаем здоровья и обычного человеческого счастья.

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Обычно, Международный день логопеда отмечается в узком кругу специалистов в неформальной обстановке.

Зарождение этой специальности состоялось в XIX веке. Если раньше эксперты занимались изучением нарушения речи из-за проблем с речевой мускулатурой, то сейчас логопед должен знать и о педагогических аспектах.

Большинство пациентов этого эксперта — дети. К ним нужно относиться с особой осторожностью, так как исправить дефекты в речь получается далеко не с первого раза.

На ноябрь 2021 года также приходится огромное количество других профессиональных праздников. К примеру, в Украине также будут отмечаться День работников сельского хозяйства, День работников радио, телевидения и связи, День сержанта ВСУ. Ознакомиться с подробным календарем праздников ноября 2021 можно на Фактах ICTV.