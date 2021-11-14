14 октября во всем мире отмечается Международный день логопеда. В 2021 году праздник припадает на воскресенье.
В этот день стоит поздравить тех, кто посвятил свою жизнь помощи другим. Эти люди устраняют дефекты речи у миллионов — как у детей, так и у взрослых.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем логопеда в прозе и СМС, которые порадуют профессионалов своего дела даже на расстоянии. Поздравления согреют теплым словом ваших близких и родных.
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Дорогие логопеды,
Выручалочка во всем,
Поздравляем от души
С вашим лучшим, светлым днём.
Пусть работа вдохновляет,
Виден четкий результат,
Пусть с избытком вам хватает
И здоровья, и зарплат.
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Если с дикцией проблема,
Это вовсе не беда,
К вам на помощь, непременно,
Логопед спешит всегда.
Чудный доктор, несравненный,
Выручает без труда,
Пусть вас ждет успех карьерный
И счастливые года!
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Пусть тебя как логопеда
В каждом деле ждет победа,
Будет день любой красив,
И обходит негатив!
Ты всем людям помогаешь,
Речь им правильную даришь.
Поздравляем в праздник твой!
Счастья, радости земной!
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Сегодня праздник логопеда,
Дефекты речи не пройдут,
Пусть достижения, победы,
Удача, радость тебя ждут!
Все на работе будет гладко,
Почаще премии дают,
И дома тоже все в порядке,
А на душе — тепло, уют!
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С Международным днем логопеда
Я поздравляю вас от души,
Чтоб в работе часто были победы,
Пролетали бы будние дни.
Чтоб вы были здоровы, счастливы,
Жили в добром кругу людей,
Всегда выглядели красиво,
Полны были новых идей.
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Дорогой наш логопед поздравляем тебя с твоим профессиональным днем! Желаем побольше звонких и точных слов, волшебных звуков и приятных отзывов. Пусть жизнь будет насыщенной чередой сказочных событий, профессия востребованной, а работа будет только в радость.
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Поздравляю с Международным днем логопеда! Желаю звуков радости в жизни и четких слов вдохновения, желаю умело исправлять дефекты дикции и легко избавляться от любых недостатков каждого дня. Желаю всегда оставаться при высоком профессионализме, отличном настроении и удачном положении.
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Поздравляем превосходного логопеда, мастера своего дела, первоклассного специалиста, оказавшего помощь многим людям. Желаем тебе успеха в любом деле. Пускай все твои старания, и стремления не окажутся напрасными, и ты достигнешь главной цели твоей жизни. Желаем здоровья и обычного человеческого счастья.
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Обычно, Международный день логопеда отмечается в узком кругу специалистов в неформальной обстановке.
Зарождение этой специальности состоялось в XIX веке. Если раньше эксперты занимались изучением нарушения речи из-за проблем с речевой мускулатурой, то сейчас логопед должен знать и о педагогических аспектах.
Большинство пациентов этого эксперта — дети. К ним нужно относиться с особой осторожностью, так как исправить дефекты в речь получается далеко не с первого раза.
На ноябрь 2021 года также приходится огромное количество других профессиональных праздников. К примеру, в Украине также будут отмечаться День работников сельского хозяйства, День работников радио, телевидения и связи, День сержанта ВСУ. Ознакомиться с подробным календарем праздников ноября 2021 можно на Фактах ICTV.