Международный День логопеда ежегодно отмечают 14 ноября. В 2022 году праздник приходится на понедельник.

Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь учению разговаривать других людей. Эта профессия требует терпения и понимания. Логопед всегда придет на помощь тем, кто готов улучшать себя каждый день.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным Днем логопеда в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей на расстоянии. Теплые слова помогут делать все, чтобы этот мир стал лучше.

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Дорогие логопеды −

Выручалочка во всём,

Поздравляем от души

С вашим лучшим, светлым днём!

Пусть работа вдохновляет,

Виден чёткий результат,

Пусть с избытком вам хватает

И здоровья, и зарплат.

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Речи нашей Вы — корректор,

Исправляете дефекты.

Достижений и побед,

Вам желаем, логопед!

Пусть работа вдохновляет,

Будет виден результат,

А душа благоухает,

Труд Ваш будет нарасхват!

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В День логопеда пожелаю,

Вам успехов я,

Пусть вдохновляет дело ваше

И будет счастлива семья.

Дарите радость четкой речи,

Несите счастье и покой,

Желаю вам больших успехов,

Вперед идти своей тропой.

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Дорогие логопеды,

Психологи и человековеды!

Желаю вам долготерпения,

Добра, тепла и настроения!

Желаю радостных моментов,

Не капризных пациентов,

Желаю вам любви, внимания,

Счастья и взаимопонимания!

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Вас от души благодарим

За то, что верно говорим.

И всем желаем логопедам

Во всех начинаниях победы.

Пусть удача будет с Вами,

Друзья всегда плечо подставят.

А еще пусть радует семья,

В радости живите Вы всегда.

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Половина ноября уже позади — самое время распланировать свой декабрь. Последний месяц 2022 года принесет огромное количество праздников, в то числе и церковных. Так, уже 19 декабря наступит день Святого Николая, который принесет детишкам игрушки и сладости. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.