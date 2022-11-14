Международный День логопеда ежегодно отмечают 14 ноября. В 2022 году праздник приходится на понедельник.
Самое время поздравить тех, кто посвятил свою жизнь учению разговаривать других людей. Эта профессия требует терпения и понимания. Логопед всегда придет на помощь тем, кто готов улучшать себя каждый день.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным Днем логопеда в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей на расстоянии. Теплые слова помогут делать все, чтобы этот мир стал лучше.
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Дорогие логопеды −
Выручалочка во всём,
Поздравляем от души
С вашим лучшим, светлым днём!
Пусть работа вдохновляет,
Виден чёткий результат,
Пусть с избытком вам хватает
И здоровья, и зарплат.
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Речи нашей Вы — корректор,
Исправляете дефекты.
Достижений и побед,
Вам желаем, логопед!
Пусть работа вдохновляет,
Будет виден результат,
А душа благоухает,
Труд Ваш будет нарасхват!
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В День логопеда пожелаю,
Вам успехов я,
Пусть вдохновляет дело ваше
И будет счастлива семья.
Дарите радость четкой речи,
Несите счастье и покой,
Желаю вам больших успехов,
Вперед идти своей тропой.
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Дорогие логопеды,
Психологи и человековеды!
Желаю вам долготерпения,
Добра, тепла и настроения!
Желаю радостных моментов,
Не капризных пациентов,
Желаю вам любви, внимания,
Счастья и взаимопонимания!
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Вас от души благодарим
За то, что верно говорим.
И всем желаем логопедам
Во всех начинаниях победы.
Пусть удача будет с Вами,
Друзья всегда плечо подставят.
А еще пусть радует семья,
В радости живите Вы всегда.
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Половина ноября уже позади — самое время распланировать свой декабрь. Последний месяц 2022 года принесет огромное количество праздников, в то числе и церковных. Так, уже 19 декабря наступит день Святого Николая, который принесет детишкам игрушки и сладости. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.