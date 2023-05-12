12 мая весь мир ежегодно отмечает Всемирный день медицинской сестры. В 2023 году праздник приходится на пятницу.
Важная дата призвана напомнить о важности такой нелегкой профессии. Жизнь многих людей зависит от медсестер, и их труд нельзя переоценить. Самое время поздравить этих людей, пожелать сил, выдержки и сохранять голову холодной даже в критических ситуациях.
Факты ICTV подготовили лучше поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в открытках, СМС и прозе.
Поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в прозе
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Поздравляю с международным днем медицинской сестры. Пусть ваша помощь и отзывчивость вернётся вам вдвойне. Пусть ваши заботливые руки не знают усталости. Пусть в вашей жизни царит любовь, взаимопонимание и достаток.
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Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
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С международным днем медицинской сестры! Желаю уколов радости, капельниц здоровья, процедур веселья и признания заслуг! Чтобы счастье улыбалось каждый день, а приключения не заставляли себя ждать.
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Поздравляю с профессиональным праздником, дорогие медсестры! Пускай больные будут искренне благодарны за ваш нелегкий труд, работа будет приносить радость, удовольствие и достойный доход, а в личной жизни ждет здоровье, успех, уют, тепло и любовь!
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Поздравляю с международным днем медицинской сестры! Желаю, чтобы пациенты и коллеги всегда уважали, ценили и никогда не обижали. Пусть ваше доброе сердце всегда будет наполнено только нежностью, лаской и благополучием!
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Поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в открытках
Поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в СМС
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С Днем медицинской сестры
Вас от души поздравляю,
Счастья, любви, красоты
Я вам сердечно желаю!
Пусть здоровье будет крепким,
А удача — гостем метким!
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С праздником всех медсестер поздравляю!
Счастья, здоровья, везения желаю.
Всем помогаете вы в трудный час,
Пусть же судьба чаще балует вас!
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С Днем медицинской сестры поздравляю!
Безбедной жизни и счастья желаю.
Чтоб мудрость женская путь указала,
А интуиция все подсказала!
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Я вам желаю в день медсестры,
Чтобы все люди к вам были добры,
Чтобы здоровьем вы пышным цвели,
А ваши зарплаты росли и росли!
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Медсестер сегодня поздравляем.
Счастья и терпения желаем.
Пусть любовь в сердцах у вас живет,
Пусть душа от радости поет!
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