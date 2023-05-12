12 мая весь мир ежегодно отмечает Всемирный день медицинской сестры. В 2023 году праздник приходится на пятницу.

Важная дата призвана напомнить о важности такой нелегкой профессии. Жизнь многих людей зависит от медсестер, и их труд нельзя переоценить. Самое время поздравить этих людей, пожелать сил, выдержки и сохранять голову холодной даже в критических ситуациях.

Факты ICTV подготовили лучше поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в открытках, СМС и прозе.

Поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в прозе

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Поздравляю с международным днем медицинской сестры. Пусть ваша помощь и отзывчивость вернётся вам вдвойне. Пусть ваши заботливые руки не знают усталости. Пусть в вашей жизни царит любовь, взаимопонимание и достаток.

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Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

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С международным днем медицинской сестры! Желаю уколов радости, капельниц здоровья, процедур веселья и признания заслуг! Чтобы счастье улыбалось каждый день, а приключения не заставляли себя ждать.

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Поздравляю с профессиональным праздником, дорогие медсестры! Пускай больные будут искренне благодарны за ваш нелегкий труд, работа будет приносить радость, удовольствие и достойный доход, а в личной жизни ждет здоровье, успех, уют, тепло и любовь!

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Поздравляю с международным днем медицинской сестры! Желаю, чтобы пациенты и коллеги всегда уважали, ценили и никогда не обижали. Пусть ваше доброе сердце всегда будет наполнено только нежностью, лаской и благополучием!

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Поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в открытках

Поздравления со Всемирным днем медицинской сестры в СМС

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С Днем медицинской сестры

Вас от души поздравляю,

Счастья, любви, красоты

Я вам сердечно желаю!

Пусть здоровье будет крепким,

А удача — гостем метким!

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С праздником всех медсестер поздравляю!

Счастья, здоровья, везения желаю.

Всем помогаете вы в трудный час,

Пусть же судьба чаще балует вас!

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С Днем медицинской сестры поздравляю!

Безбедной жизни и счастья желаю.

Чтоб мудрость женская путь указала,

А интуиция все подсказала!

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Я вам желаю в день медсестры,

Чтобы все люди к вам были добры,

Чтобы здоровьем вы пышным цвели,

А ваши зарплаты росли и росли!

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Медсестер сегодня поздравляем.

Счастья и терпения желаем.

Пусть любовь в сердцах у вас живет,

Пусть душа от радости поет!

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