День пасечника в Украине празднуют ежегодно 19 августа. Профессиональный праздник пчеловодов установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы № 815/97 от 1997 года.
Если среди ваших знакомых есть представители самой сладкой профессии, не забудьте сказать им несколько теплых слов. Лучшие поздравления с Днем пасечника в открытках и СМС мы собрали в материале.
Открытки с Днем пасечника
Поздравление с Днем пасечника в СМС
Поздравляю с Днем пасечника! Желаю вкусного меда, не кусающих пчел, любви к жизни и много веселья!
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Пчеловоды, с праздником! Спасибо вам за настойчивость, верность народным традициям и любовь к своей земле! Пусть благополучие и гармония с природой станут вознаграждением за ваш труд!
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С Днем пасечника Украины!
Спасибо вам за сладкий труд,
И не найти другой долины,
Где мед послаще наберут!
Трудитесь долго и счастливо,
Пусть плоды прибыль принесут,
А пчелы так неторопливо
Побольше меда запасут!
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С Днем пасечника! Пусть ваша жизнь будет богата счастьем, а судьба пусть стелется красочной скатертью достатка и благодати! Щедрого медосбора!
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Поздравляю с Днем пчеловода! Послушных пчел, обильного урожая меда и сладкой жизни!
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Медок пусть будет ароматный, сладкий,
И труд твой пусть вознаграждается сполна.
На пасеке пускай царит порядок,
А дом твой, пасечник, достаток не оставит никогда.
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Поздравляю с Днем пасечника! Пусть этот праздник станет поводом насладиться вязким сладким ароматом целебного меда и подарить слова благодарности всем трудящимся, чтобы пчелиные семьи с максимальным комфортом выполняли свою работу!
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Пусть в День пасечника ваш дом, как улей, будет полон добрых гостей и близких людей!