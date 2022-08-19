День пасечника в Украине празднуют ежегодно 19 августа. Профессиональный праздник пчеловодов установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы № 815/97 от 1997 года.

Если среди ваших знакомых есть представители самой сладкой профессии, не забудьте сказать им несколько теплых слов. Лучшие поздравления с Днем пасечника в открытках и СМС мы собрали в материале.

Открытки с Днем пасечника

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Поздравление с Днем пасечника в СМС

Поздравляю с Днем пасечника! Желаю вкусного меда, не кусающих пчел, любви к жизни и много веселья!

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Пчеловоды, с праздником! Спасибо вам за настойчивость, верность народным традициям и любовь к своей земле! Пусть благополучие и гармония с природой станут вознаграждением за ваш труд!

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С Днем пасечника Украины!

Спасибо вам за сладкий труд,

И не найти другой долины,

Где мед послаще наберут!

Трудитесь долго и счастливо,

Пусть плоды прибыль принесут,

А пчелы так неторопливо

Побольше меда запасут!

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С Днем пасечника! Пусть ваша жизнь будет богата счастьем, а судьба пусть стелется красочной скатертью достатка и благодати! Щедрого медосбора!

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Поздравляю с Днем пчеловода! Послушных пчел, обильного урожая меда и сладкой жизни!

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Медок пусть будет ароматный, сладкий,

И труд твой пусть вознаграждается сполна.

На пасеке пускай царит порядок,

А дом твой, пасечник, достаток не оставит никогда.

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Поздравляю с Днем пасечника! Пусть этот праздник станет поводом насладиться вязким сладким ароматом целебного меда и подарить слова благодарности всем трудящимся, чтобы пчелиные семьи с максимальным комфортом выполняли свою работу!

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Пусть в День пасечника ваш дом, как улей, будет полон добрых гостей и близких людей!