Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Медовой жизни! Оригинальные поздравления с Днем пасечника в открытках и СМС

19 августа 2022, 08:32
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День пасічника - привітання у листівках і СМС

День пасечника в Украине празднуют ежегодно 19 августа. Профессиональный праздник пчеловодов установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы № 815/97 от 1997 года.

Если среди ваших знакомых есть представители самой сладкой профессии, не забудьте сказать им несколько теплых слов. Лучшие поздравления с Днем пасечника в открытках и СМС мы собрали в материале.

Открытки с Днем пасечника

Листівки з Днем пасічника

Сейчас смотрят

Листівки з Днем пасічника

Листівки з Днем пасічника

Листівки з Днем пасічника

Листівки з Днем пасічника

Поздравление с Днем пасечника в СМС

Поздравляю с Днем пасечника! Желаю вкусного меда, не кусающих пчел, любви к жизни и много веселья!

* * *

Пчеловоды, с праздником! Спасибо вам за настойчивость, верность народным традициям и любовь к своей земле! Пусть благополучие и гармония с природой станут вознаграждением за ваш труд!

* * *

С Днем пасечника Украины!
Спасибо вам за сладкий труд,
И не найти другой долины,
Где мед послаще наберут!

Трудитесь долго и счастливо,
Пусть плоды прибыль принесут,
А пчелы так неторопливо
Побольше меда запасут!

* * *

С Днем пасечника! Пусть ваша жизнь будет богата счастьем, а судьба пусть стелется красочной скатертью достатка и благодати! Щедрого медосбора!

* * *

Поздравляю с Днем пчеловода! Послушных пчел, обильного урожая меда и сладкой жизни!

* * *

Медок пусть будет ароматный, сладкий,
И труд твой пусть вознаграждается сполна.
На пасеке пускай царит порядок,
А дом твой, пасечник, достаток не оставит никогда.

* * *

Поздравляю с Днем пасечника! Пусть этот праздник станет поводом насладиться вязким сладким ароматом целебного меда и подарить слова благодарности всем трудящимся, чтобы пчелиные семьи с максимальным комфортом выполняли свою работу!

* * *

Пусть в День пасечника ваш дом, как улей, будет полон добрых гостей и близких людей!

Читайте также:
ЯблокиЯблочный Спас 19 августа: история и традиции праздника

Теги
бджоли Мед Привітання
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь