Маникюр на новый год Тигра 2022 — лучшие идеи

Близятся новогодние праздники. Многие женщины очень тщательно подходят к выбору одежды для новогодней ночи: покупают сказочное платье и дополняют его яркими аксессуарами. Но не нужно забывать о красоте своих рук.

Вместо того чтобы покупать дорогие украшения, лучше сделать стильный дизайн на своих ногтях. Это поможет поразить гостей и почувствовать себя королевой новогодней ночи.

А о цвете, актуальных рисунках, трендах и нюансах новогоднего маникюра вы узнаете из нашего материала.

В преддверии нового, 2022 года стоит для начала разобраться в актуальных цветах. Год Тигра лучше встречать в спокойных, приятных глазу тонах. Поэтому для маникюра лучше всего подойдут коричневые, золотистые и бордовые оттенки.

Выбирая новогодний дизайн с рисунком, стоит упомянуть, что символ нового года – Голубой Тигр. Поэтому советуем обратить внимание на звериный принт. Однако сильно не увлекаемся, поскольку помним, что в моде до сих пор минимализм.

А вот любителям минималистичного дизайна и натуральности советуем присмотреться к френчу. Но не просто к стандартному и скучному белому, а добавить туда ярких красок. Самым актуальным всё ещё остается разноцветный френч, а для феерических образов добавляем акцент в виде блесток.

Для настоящих бизнесвумен актуальным будет желтый цвет, ведь в год Голубого Тигра именно он привлекает богатство.

Также стоит обратить внимание на белый и золотой, ведь, если верить восточному гороскопу, эти цвета отвлекают неудачу в новом 2022 году. А для праздничности добавляем немного блеска.

Если в 2021 году красный цвет был некстати, то в 2022-м можете смело доставать все свои спрятанные лаки красного оттенка. Их время наконец-то настало, поэтому в праздничную ночь вы точно поразите всех гостей. А плавный переход из красного в черный придаст загадочности вашему образу.