Манікюр на новий рік Тигра 2022 – найкращі ідеї

Наближаються новорічні свята. Багато жінок дуже ретельно вибирають вбрання для новорічної ночі: купують казкову сукню та доповнюють її яскравими аксесуарами. Однак не слід забувати і про красу власних рук.

Замість того, щоб купувати дорогі прикраси, краще зробити стильний дизайн на своїх нігтях. Це допоможе вразити гостей і почуватися королевою новорічної ночі.

А про колір, актуальні малюнки та інші тренди і нюанси новорічного манікюру ви дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Напередодні нового, 2022 року варто спочатку розібратися в актуальних кольорах. Рік Тигра краще зустрічати у спокійних, приємних оку тонах. Тому для манікюру підійдуть коричневі, золотисті та бордові відтінки.

Обираючи новорічний дизайн із малюнком, згадаймо, що символ нового року – Блакитний Тигр. Тож радимо звернути увагу на звіриний принт. Однак не надто захоплюємося – пам’ятаємо, що в моді досі мінімалізм.

А ось любителям мінімалістичного дизайну та натуральності радимо придивитися до френчу. Але не просто стандартний та нудний білий, а додати туди яскравих барв. Найактуальнішим досі залишається різнокольоровий френч, а задля феєричних образів додаємо акцент у вигляді блискіток.

Для справжніх бізнесвумен актуальним на новий рік буде жовтий колір, адже у рік Блакитного Тигра саме він привертає багатство.

Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram Також варто звернути увагу на білий та золотий, адже, за східним гороскопом, ці кольори відвертають невдачу у новому 2022 році. А задля святковості додамо трохи блиску.

Якщо 2021 року червоний колір був недоречний, то у 2022-му можете сміливо діставати всі свої заховані лаки червоного відтінку. Їхній час нарешті настав, тому у святкову ніч ви точно вразите всіх гостей. А плавний перехід з червоного у чорний додасть загадковості вашому образу.

Сподіваємося, ви знайдете той самий дизайн, який буде вам до душі, і будете найкращою на новорічній вечірці на честь нового року 2022.