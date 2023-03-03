Уже 8 марта во всем мире будут отмечать Международный женский день. Это праздник цветов, подарков и приятных слов нежной половине человечества.

Уже как год в Украине идет полномасштабная война с РФ, которая в корне изменила жизни граждан нашей страны, как и отношение к праздникам и, соответственно, подаркам к ним. Теперь мы стараемся преподносить друг другу что-то полезное, то, что может понадобиться в наших реалиях.

Факты ICTV решили составить подборку полезных подарков на 8 марта 2023 во время войны для мамы, бабушки, девушки, подруги, свекрови и девочкам в школе.

Сейчас смотрят

Что можно подарить маме на 8 марта

Полезным подарком во время войны абсолютно любому человеку является пауэрбанк. Вспомните постоянные отключения света, да и кто знает — что будет дальше. А так, вы будете уверенны, что ваш самый родной человек всегда сможет оставаться на связи и с заряженным смартфоном.

Отвлечь от новостей и разгрузить мысли маме может помочь картина по номерам или набор для рукоделия — возможно, она любит вышивать, вязать или что-то шить.

Косметика всегда актуальна для женщин. Можно преподнести какой-то уход для кожи, что восстанавливает ее водный баланс, выравнивает тон или просто убирает усталость. На каждом из нас сказалась война, что особенно заметно по коже.

Электронная книга с подсвечивающимся экраном. Полезный и нужный подарок для тех, кто любит читать. Заодно, сразу накачайте туда маме книг.

Путешествие. Пусть ваша мама отдохнет и развлечется. Не обязательно дарить поездку за границу, это может быть просто какая-то однодневная экскурсия или тур на несколько дней на Закарпатье. Тем более весна, там есть что посмотреть.

Что подарить девушке на 8 марта

Несмотря на то, что сейчас мы со светом, лампа для селфи не помешает. Как оказалось, они пользовались большим спросом во время многочасовых блэкаутов, которых, будем надеется, не повторится.

Поход в SPA. Хороший вариант на случай, если ваша девушка такое любит. Хотя, кто откажется? Такой подарок поможет отвлечься хоть ненадолго и почувствовать себя принцессой. Это также может быть массаж, к примеру.

Зарядная станция. Обычно у девушек много гаджетов, поэтому эта вещь пригодиться в любом случае, ведь позволяет заряжать одновременно наушники, часы, смартфон.

Телефон, особенно — если старый уже в плохом состоянии, но только в том случае, если у вас есть такая возможность. Сейчас важно оставаться на связи, а потому смартфон должен быть исправным, чтобы не подвести в случае чего.

Электрический ланч-бокс с подогревом. Как показала практика, лишним бы он точно не был, особенно — если ваша спутница ведет активный образ жизни.

Что подарить бабушке на 8 марта

Мы живем в такое время, когда на наши плечи свалилось слишком много переживаний, особенно страдают люди старшего поколения. Проявите заботу, поинтересуйтесь у бабушки, возможно, ей нужны какие-то витамины или необходимые лекарства, возможно также — таблетница под них. Помимо этого, это может быть какая-то техника — танометр или пульсоксиметр.

Незаменимая вещь — портативная зарядка. Особенно если ваша бабушка остается на прифронтовых территориях и не хочет выезжать. Там часто бывают поломки, связанные со светом.

Набор для рукоделия займет бабушку делом, а значит — отвлечет от ненужных мыслей. Отталкивайтесь от ее предпочтений.

Фонарик точно не будет лишним в доме, также он пригодится для вечернего выхода на улицу.

Полезным подарком станет термос. Он поможет пить теплый чай или кушать горячий суп. Конечно, такой подарок полезен для более холодных времен года, но сейчас только начало весны, а снег у нас бывает и в апреле.

Что подарить подруге на 8 марта

В любом случае вы знаете, какой стиль одежды предпочитает ваша подруга. Подарите ей патриотическое худи или футболку. Ну а что? Вещи всегда нужны и всегда полезны, а сейчас волна любви к своей стране.

Уход за волосами тоже не помешает. Ведь стрес сказывается на нашей шевелюре, и чтобы хоть как-то сохранить ее в более здоровом виде, можно преподнести классный шампунь, маску, кондиционер или специальное масло.

Ароматические свечи. Девочки такое любят, и еще некоторое время назад все мы сметали их с полок магазинов, однако такой подарок станет полезен не только во время выключения света, но и для создания романтической атмосферы.

Во время воздушных тревог нужно спускаться в бомбоубежища, где обычно холодно, поскольку помещения подвальные. В таком случае пригодится плед или шерстяное одеяло, но компактное, чтобы его можно было закинуть в сумку.

Аналогично к подарку выше можно подарить и термокружку.

Что подарить девочкам на 8 марта в школе

Карманные фонарики. Понятно, что сейчас у каждого есть фонарик в телефоне, однако еще один точно не станет лишним.

Мелкий, но нужный презент — светоотражающий браслет, а лучше — несколько. Его можно прицепить на руку, сумку или в другое удобное для вас место, главное — чтобы он был виден.

Настольная игра. Они увлекают не только детей и подростков, но и взрослых. Например, ими себя можно занять во время тревог, сидя в убежище.

Ланч-бокс. Можно выбрать такой, чтобы в комплекте шли столовые приборы и стаканчик.

В добавок к ланчбоксу также полезным будет небольшой термос, который можно брать с собой в школу.

Что подарить свекрови на 8 марта

Вкусный успокаивающий чай, который также может быть профилактическим средством от простуды и гриппа.

Набор для вязания, чтобы разгрузить голову от новостей. Однако в том случае, если она любит такое, если же у нее другое хобби — выбирете что-то подходящее для него.

Полезным презентом будет и набор дорожной посуды. К слову, его можно подарить не только свекрови, но и маме, бабушке.

Ортопедическая массажная подушка также порадует маму вашего мужа.

Не факт, что нужный во время войны, но полезный — блокнот. Особенно — если ваша свекровь деловой человек. Туда она сможет записывать то, что ей необходимо сделать, чтобы в потоке информации ничего не забыть.