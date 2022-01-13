Один из любимых праздников для украинцев в новогоднем цикле — Старый Новый год. Несмотря на то, что он неофициальный, в соцсетях и мессенджерах все будут слать поздравления со Старым Новым годом в открытках и картинках.

Красивые открытки со Старым Новым годом — это хороший повод еще раз вспомнить о своих близких и поздравить их во второй раз с началом нового года. Не утешайте себя мыслью о том, что поздравительные картинки — это развлечение для старшего поколения.

Это знак внимания, поэтому получить его будет приятно даже заядлому скептику. К тому же открытка со Старым Новым годом — это хороший способ оригинально поздравить человека, если говорить красивые слова — не ваш конек.

Прикольные открытки со Старым Новым годом создали для вас Факты ICTV. Сохраняйте и смело отправляйте родным, они согреют теплом и подарят улыбку даже тем, кто в этот день далеко.

Кроме того, создать открытки со Старым Новым годом вы сможете сами. Нужно лишь выбрать из предложенных новогодних картинок ту, которая вам понравилась больше всего, вписать поздравительный текст, а также указать имя получателя. Как сделать новогоднюю открытку пошагово мы писали ранее.