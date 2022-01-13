Одне з улюблених свят для українців у новорічному циклі – Старий Новий рік. Незважаючи на те, що воно неофіційне, в соцмережах і месенджерах всі надсилатимуть привітання зі Старим Новим роком у листівках і картинках.

Красиві листівки зі Старим Новим роком – це хороший привід ще раз згадати про своїх близьких і привітати їх вдруге з початком нового року. Не тіштеся думкою про те, що вітальні картинки – це розвага для старшого покоління.

Це знак уваги, тому отримати її буде приємно навіть запеклому скептику. До того ж, листівка зі Старим Новим роком – це хороший спосіб оригінально привітати людину, якщо говорити красиві слова – не ваш коник.

Прикольні листівки зі Старим Новим роком створили для вас Факти ICTV. Зберігайте і сміливо відправляйте рідним, вони зігріють теплом і подарують усмішку навіть тим, хто в цей день далеко.

Крім того, створити листівки зі Старим Новим роком ви можете самі. Потрібно лише вибрати із запропонованих новорічних картинок ту, яка вам сподобалася найбільше, вписати вітальний текст, а також вказати ім’я одержувача. Як зробити новорічну листівку покроково ми писали раніше.