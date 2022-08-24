24 августа ежегодно отмечается один из самых главных праздников — День Независимости Украины. В этом году праздник особенный — прямо сейчас мы боремся за свою свободу и независимость.

Праздник — отличная возможность порадовать своих друзей и близких. За все эти годы мы доказали миру, что Украина заслуживает на независимость и право на существование в цивилизованном мире.

Факты ICTV подготовили открытки с Днем Независимости Украины, которые поднимут настроение важным людям даже на расстоянии.

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В мирное время День Независимости Украины приносит дополнительный выходной, но на фоне войны пришлось сделать исключение — украинцы выходят на работу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что празднование Дня независимости будет, поскольку это важный праздник для Украины, однако без громких гуляний. Правда, подробности раскрывать не стали — в целях безопасности.

Последний месяц лета подходит к концу — совсем скоро осень придет в Украину. Сентябрь также порадует огромным количеством праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже 21 числа верующие будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а 27 сентября Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.