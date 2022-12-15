Зима — период новогоднего настроения, особой атмосферы и разнообразных празднований. Самый главный зимний праздник — Новый год, который ежегодно встречают ночью с 31 декабря на 1 января.

Впрочем, перед главным праздником весь мир отмечает День святого Николая. Этот день с нетерпением ждет каждый ребенок, ведь Николай оставляет под подушкой сладости и всякие подарки послушным малышам.

Когда по традиции святой Николай оставляет подарки детям под подушкой, читайте в нашем материале.

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Когда класть подарки детям под подушку: дата

Те церкви, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей, отмечают день празднования и чествования памяти святого Николая 6 декабря, а те, что юлианского — 19 декабря.

Подарки дети должны найти утром 6 или 19 декабря, соответственно, класть презенты под подушку или в сапожок своим малышам стоит ночью с 5 на 6 декабря или с 18 на 19 декабря.

Традиционно, дети должны написать святому Николаю письмо. Это обязательное условие, чтобы Николай понимал, заслуживает ли ребенок подарка.

Для начала стоит написать, кто вы, чтобы Николай понимал, куда приносить подарки.

Также надо сообщить о добрых делах, которые вы делали в течение года. Например, помогали родителям, были вежливыми и послушными, не ели много сладкого и хорошо учились в школе.

Далее можно приступать к списку желаний. Чтобы облегчить работу святому Николаю, напишите список желанных подарков, а старик сам определит, что подарить.

День святого Николая: история праздника

Святой Николай (Николаус) — вполне реальное лицо, а не вымышленный праздничный персонаж. Он был византийским епископом, прославился своей любовью к детям и помощью бедным.

Проживал он в III-IV веке и родился около 270 года в городе Патаре в Ликии, юго-западной области Малой Азии. После смерти епископа города Миры (главный город Ликии, сейчас это г. Демре в Турции) Николаус был избран епископом.

По преданию, Николай родился в семье богатых греков-христиан, которые долго не имели детей и в молитвах пообещали Богу, что отдадут свое дитя на служение ему. Впоследствии Николай стал священником. Его имя значит победитель народный.

В разных странах мира его называют Николас, Никлас, Клаус, Микулаш, Миклос, Нихол.

Когда родители Николауса умерли, он получил огромное наследство, но не стал жить в роскоши, а отличился щедростью, помогал и занимался бедными, особенно детьми. Время от времени приносил в дома еду, теплые вещи, игрушки. Но делал добрые дела преимущественно ночью, чтобы о нем не узнали.

Однако шло время, и горожане все же догадались, кто приносит им подарки.

Святой Николай безмерно любил людей и ценил каждого. Даже после смерти он продолжал творить добро. По легенде, Святой Николай обитает в Раю. Но раз в год спускается на землю, чтобы посетить деток и сделать им подарки за вежливость, хорошее поведение и усердное обучение.

Обычно зимний Николай кладет свой подарок под подушку, в носки или сапожки. Просыпаясь утром, вежливые детишки находят сладости и желанные подарки от святого. Те, кто вел себя плохо в течение года, получают от Николая предупреждение в виде розги.