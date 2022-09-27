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Легкой дороги: поздравления со Всемирным днем туризма в открытках и СМС

27 сентября 2022, 07:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Подорож

Всемирный день туризма ежегодно отмечается многими странами 27 сентября. В 2022 году важная дата приходится на вторник.

Самое время поздравить всех тех, кто любит путешествовать и изучать мир. Миллионі людей ежедневно отправляются в приключения — как спланированные, так и спонтанные.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем туризма в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова способны согреть в эти непростые времена.

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***

Поздравляю с Днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,
Покоряются вершины,
Пусть задор не угасает,
Никогда не знать рутины!

Всемирный день туризма

***

С Днем туризма поздравляю!
Ветер пусть попутным будет,
Вмиг сбываются желания,
Дождь из радостей бушует.

Раскрываются беспечно
Пусть большие перспективы,
Ждут потоки бесконечных
Впечатлений самых сильных!

Всемирный день туризма

***

Желаю ярких впечатлений,
Новых стран и городов,
Сотни красочных мгновений,
Будь, турист, на все готов!

Вдаль пускай ведет дорога,
Мест желаю неизвестных,
Путешествий очень много
И знакомств лишь интересных!

Всемирный день туризма

***

С Днем туризма поздравляю,
И от всей души желаю
Путешествовать по свету,
В страны все — и в ту, и в эту!

Чтобы жил ваш дух туризма,
Куча драйва и экстрима,
Радость, счастье и любовь
Грели душу вновь и вновь!

Всемирный день туризма

***

Во всемирный день туризма
Тебе хочу я пожелать
Добра и много оптимизма,
Тепло от жизни получать.

Ходить в веселые походы
И под гитару песни петь
И, слившись с матушкой природой,
На звезды до утра глядеть.

Всемирный день туризма

***

Известно, что Всемирный день туризма установили в 1979 году — инициатором стала Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации. Каждый год меняется тематика праздника. Если в 2021 году темой была Туризм для инклюзивного роста, то в этом году праздник проходит под лозунгом Переосмысления туризма.

Сентябрь уже позади — самое время распланировать средину осени. Октябрь подготовил украинцам огромное количество праздников, которые стоит провести в кругу семьи или друзей. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
День туризму Привітання Поздравления с праздниками
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