Всемирный день туризма ежегодно отмечается многими странами 27 сентября. В 2022 году важная дата приходится на вторник.

Самое время поздравить всех тех, кто любит путешествовать и изучать мир. Миллионі людей ежедневно отправляются в приключения — как спланированные, так и спонтанные.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем туризма в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Теплые слова способны согреть в эти непростые времена.

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***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

***

С Днем туризма поздравляю!

Ветер пусть попутным будет,

Вмиг сбываются желания,

Дождь из радостей бушует.

Раскрываются беспечно

Пусть большие перспективы,

Ждут потоки бесконечных

Впечатлений самых сильных!

***

Желаю ярких впечатлений,

Новых стран и городов,

Сотни красочных мгновений,

Будь, турист, на все готов!

Вдаль пускай ведет дорога,

Мест желаю неизвестных,

Путешествий очень много

И знакомств лишь интересных!

***

С Днем туризма поздравляю,

И от всей души желаю

Путешествовать по свету,

В страны все — и в ту, и в эту!

Чтобы жил ваш дух туризма,

Куча драйва и экстрима,

Радость, счастье и любовь

Грели душу вновь и вновь!

***

Во всемирный день туризма

Тебе хочу я пожелать

Добра и много оптимизма,

Тепло от жизни получать.

Ходить в веселые походы

И под гитару песни петь

И, слившись с матушкой природой,

На звезды до утра глядеть.

***

Известно, что Всемирный день туризма установили в 1979 году — инициатором стала Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации. Каждый год меняется тематика праздника. Если в 2021 году темой была Туризм для инклюзивного роста, то в этом году праздник проходит под лозунгом Переосмысления туризма.

Сентябрь уже позади — самое время распланировать средину осени. Октябрь подготовил украинцам огромное количество праздников, которые стоит провести в кругу семьи или друзей. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.