Ежегодно, перед Пасхой, православные христиане отмечают Лазареву субботу.
В этот день верующие вспоминают одно из главных чудес, которое совершил Иисус Христос — воскрешение святого Лазаря.
По библейским преданиям, Иисус по дороге в Вифанию встретил Марфу, которая 4 дня назад похоронила своего брата Лазаря. Тогда же Иисус пришел к пещере, в которой был похоронен парень, и призвал его выйти. После этих слов произошло чудо — умерший воскрес.
Припадает праздник на шестую субботу Великого поста.
Когда Лазарева суббота в 2023 году и какие традиции существуют в этот день, рассказывают Факты ICTV.
Когда Лазарева суббота 2023 года
Лазарева суббота ежегодно отмечается за 8 дней до Пасхи, то есть в шестую субботу Великого поста.
Так, Лазарева суббота в 2023 году приходится на 8 апреля, накануне Вербного воскресенья.
Что делать на Лазареву субботу: традиции
На Лазареву субботу принято проводить и посещать торжественные богослужения. Также в этот день верующие причащаются и читают молитвы об исцелении от различных недугов.
В Лазареву субботу люди собирают или покупают ивовые ветки, чтобы освятить на Вербное воскресенье.
Что можно есть в Лазареву субботу
В Лазареву субботу допускается послабление поста. В этот день разрешено употреблять:
- рыбную икру (но не рыбу)
- растительное масло
- вино
- бобовые каши
- гречневую муку
Что нельзя делать в Лазареву субботу 2023 года
В этот день существуют запреты, которых стоит придерживаться. В Лазареву субботу нельзя:
- выполнять тяжелую работу
- заниматься физическим трудом
- устраивать праздники
- петь, танцевать
- ссориться
- шить, стирать
- нарушать пост: есть мясные блюда, яйца, молоко, рыбу
- работать в огороде
- нельзя отказывать в помощи.