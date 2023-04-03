Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Лазарева суббота 2023: дата и традиции праздника

3 апреля 2023, 14:33
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Лазарева субота 2023
Источник: Unsplash

Ежегодно, перед Пасхой, православные христиане отмечают Лазареву субботу.

В этот день верующие вспоминают одно из главных чудес, которое совершил Иисус Христос — воскрешение святого Лазаря.

По библейским преданиям, Иисус по дороге в Вифанию встретил Марфу, которая 4 дня назад похоронила своего брата Лазаря. Тогда же Иисус пришел к пещере, в которой был похоронен парень, и призвал его выйти. После этих слов произошло чудо — умерший воскрес.

Сейчас смотрят

Припадает праздник на шестую субботу Великого поста.

Когда Лазарева суббота в 2023 году и какие традиции существуют в этот день, рассказывают Факты ICTV.

Когда Лазарева суббота 2023 года

Лазарева суббота ежегодно отмечается за 8 дней до Пасхи, то есть в шестую субботу Великого поста.

Так, Лазарева суббота в 2023 году приходится на 8 апреля, накануне Вербного воскресенья.

Что делать на Лазареву субботу: традиции

На Лазареву субботу принято проводить и посещать торжественные богослужения. Также в этот день верующие причащаются и читают молитвы об исцелении от различных недугов.

В Лазареву субботу люди собирают или покупают ивовые ветки, чтобы освятить на Вербное воскресенье.

Что можно есть в Лазареву субботу

В Лазареву субботу допускается послабление поста. В этот день разрешено употреблять:

  • рыбную икру (но не рыбу)
  • растительное масло
  • вино
  • бобовые каши
  • гречневую муку

Что нельзя делать в Лазареву субботу 2023 года

В этот день существуют запреты, которых стоит придерживаться. В Лазареву субботу нельзя:

  • выполнять тяжелую работу
  • заниматься физическим трудом
  • устраивать праздники
  • петь, танцевать
  • ссориться
  • шить, стирать
  • нарушать пост: есть мясные блюда, яйца, молоко, рыбу
  • работать в огороде
  • нельзя отказывать в помощи.
Читайте также:
Вербна неділя 2023Праздник, предшествующий Пасхе: когда Вербное воскресенье 2023 и его традиции

Теги
Праздник Традиції
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь