Ежегодно, перед Пасхой, православные христиане отмечают Лазареву субботу.

В этот день верующие вспоминают одно из главных чудес, которое совершил Иисус Христос — воскрешение святого Лазаря.

По библейским преданиям, Иисус по дороге в Вифанию встретил Марфу, которая 4 дня назад похоронила своего брата Лазаря. Тогда же Иисус пришел к пещере, в которой был похоронен парень, и призвал его выйти. После этих слов произошло чудо — умерший воскрес.

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Припадает праздник на шестую субботу Великого поста.

Когда Лазарева суббота в 2023 году и какие традиции существуют в этот день, рассказывают Факты ICTV.

Когда Лазарева суббота 2023 года

Лазарева суббота ежегодно отмечается за 8 дней до Пасхи, то есть в шестую субботу Великого поста.

Так, Лазарева суббота в 2023 году приходится на 8 апреля, накануне Вербного воскресенья.

Что делать на Лазареву субботу: традиции

На Лазареву субботу принято проводить и посещать торжественные богослужения. Также в этот день верующие причащаются и читают молитвы об исцелении от различных недугов.

В Лазареву субботу люди собирают или покупают ивовые ветки, чтобы освятить на Вербное воскресенье.

Что можно есть в Лазареву субботу

В Лазареву субботу допускается послабление поста. В этот день разрешено употреблять:

рыбную икру (но не рыбу)

растительное масло

вино

бобовые каши

гречневую муку

Что нельзя делать в Лазареву субботу 2023 года

В этот день существуют запреты, которых стоит придерживаться. В Лазареву субботу нельзя: