Рождество — одно из самых главных церковных праздников для христиан. Он установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

Как и в любой другой важный день касательно веры, есть традиции и запреты, которых наши предки придерживались и передавали свои знания из поколения в поколение. Одной из таких традиций является праздничный стол, на котором должно быть как минимум 12 разных блюд. Самое время вспомнить, что конкретно готовили на праздник.

Какие 12 блюд готовят на Рождество — далее в материале.

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Так, список достаточно обширный — можно выбрать то, что нравится больше всего. Правда, есть и обязательные блюда, которые нужно обязательно приготовить. Речь идет о кутье — она точно должна быть на столе, и с нее начинают трапезу, после появления первой звезды в вечернем небе.

Уже после нее можно есть голубцы, жареную рыбу, вареники и капусту. Чтобы запивать еду, можно сварить компот.

Что касается вареников, то начинка может быть разнообразной — сливы, груши, черешни и вишни.

Для любителей грибов можно приготовить их в жареном виде, а также из них юшку.

Можно затушить капусту, и добавить в нее грибы. Чисто украинский борщ также приветствуется на праздничном столе.

Хозяйки также могут готовить гречку и пшенную кашу, а также различные салаты из овощей. Не запрещена также и подача овощей в нарезанном виде — красиво разложить на тарелке. Это могут быть морковь, свекла, капуста, а также фрукты — яблоки, груши, сливы.

На Закарпатье также часто выставляют на стол картофельные деруны, а на Ивано-Франковщине — краплинки.

Совсем скоро наступит январь — после Нового Года 2023 средина зимы принесет огромное количество праздников, как церковных, так и государственных. Также не стоит забывать и о профессиональных днях — лучше о них узнать заранее и поздравить друзей или близких теплыми словами. На полный праздничный календарь января 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV