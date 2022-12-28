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Куда сдать елку после Нового года 2023 в Киеве — адреса и карта

28 декабря 2022, 18:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Куди здати ялинку після Нового року 2023 у Києві - адреси та карта
Источник: КГГА

Не спешите выбрасывать елку после Нового года – дерево можно сдать на утилизацию. Специальные пункты приема новогодних деревьев будут работать в Киеве с 4 по 31 января.

В пунктах утилизации елки измельчают на щепу, которую потом используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой она защищает почву от промерзания, а в теплое время помогает сохранить водный баланс.

Куда сдать елку после Нового года 2023 года (список адресов в Киеве)

  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А (пн.-вс. 07:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницкого района – фитнес-парк у озера Лебединое (пн-вс 07:00-17:00);
  • КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-вс 8:00-13:00);
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);
  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);
  • КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова (бывшая ул. Дмитриевская), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);
  • КП УЗН Святошинского района – ул. Жмеринская, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);
  • КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницкое ЛПГ» – Дарницкое лесничество, Бориспольское шоссе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницкое ЛПГ» – Днепровское лесничество, просп. Броварской, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)
  • КП «Дарницкое ЛПГ» – Белодебровное лесничество, ул. Радистов, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницкое ЛПГ» – Никольское лесничество, квартал № 35 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницкое ЛПГ» – Броварское лесничество, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «ЛПГ «Конча-Заспа» – ул. Генерала Матыкина, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

Куда сдать елку на утилизацию в Киеве (карта)

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Источник
КГГА
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Новый год Ялинка
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