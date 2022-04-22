Каждый год на Пасху все традиционно поздравляют своих родственников, друзей и близких со светлым праздником Воскресения Христова.

Обычно в этот день желают изобилия, счастья и благополучия. В 2022 году украинцы будут праздновать Пасху в условиях военного положения. Но даже несмотря на это, все будут поздравлять родных с Пасхой и желать мирного неба.

Факты ICTV собрали самые красивые поздравления с Пасхой 2022, которые вы сможете сказать как при встрече, так и отправить друг другу онлайн.

*****

Искренне поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия.

*****

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!

*****

Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!

*****

Светлый, наполненный духовностью и искренностью праздник наступил, и с ним я тебя поздравляю. Пасха — это не просто красный день календаря, это возможность духовного очищения и просветления. Это начало новой жизни, в которой будет чуть больше веры, чем обычно.

Поэтому в этот особый божественный день я желаю тебе умиротворение, благ всех небесных и земных, душевного равновесия и покоя. Не забывай о Святых, и они непременно помогут тебе!