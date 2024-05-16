Сегодня, 16 мая, украинцы празднуют международный День вышиванки. Этот праздник возник в 2006 году и стал прекрасным поводом в очередной раз одеть этническую вышитую одежду.
День вышиванки символизирует национальное единство нашего народа, поэтому и является важным праздником для каждого украинца. К тому же вышитая рубашка является оберегом от злых мыслей и бед.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений ко Дню вышиванки, чтобы вы могли отправить их тем, для кого вышитая рубашка — это об идентичности, генетическом коде и уникальности.
День вышиванки 2024 — поздравления в открытках
Как и с чем носить вышиванку
По словам персонального стилиста Дарьи Кулик, не стоит бояться носить вышиванки с яркими цветами и необычным орнаментом.
Стилист отметила, что вышитая одежда стала трендом последних лет. А мировые дизайнеры предлагают публике широкий ассортимент. Как и с чем носить вышиванку — читайте на Фактах ICTV.