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Когда замешивать тесто и выпекать паски на Пасху 2023 — даты

7 апреля 2023, 18:24
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Великдень, паски
Источник: Pixabay

Пасха — один из величайших праздников в христианской религии. Воскресение Иисуса Христа — важное событие библейской истории, которое почитают православная и католическая церкви.

Одно из традиционных блюд на Пасху — паска.

Паска символизирует круглый хлеб, который оставляли ученики своему учителю Иисусу Христу, а тот после Воскресения приходил к ним на трапезу.

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Процесс приготовления пасок считается сакральным, поэтому верующие должны соблюдать определенные правила при замешивании теста и выпекании пасхального хлеба.

Когда по традиции нужно замешивать тесто и выпекать паски на Пасху 2023, узнавали Факты ICTV.

Когда нужно печь паски 2023

По традициям, лучшее время для приготовления пасок — Страстная неделя, но не все дни подходят для этого сакрального дела.

Печь паски можно в среду, Чистый четверг или в Великую субботу, то есть православные могут заниматься приготовления пасхальной выпечки 12, 13 или 15 апреля 2023 года.

В понедельник и вторник печь паску еще рано, а в Страстную Пятницу – запрещено.

Например, в среду можно замесить тесто и оставить его подниматься. А в Чистый четверг, после уборки и купания, можно начинать выпекание священного хлеба.

По поверью, если испечь паску в Чистый четверг, то она не испортится и не покроется плесенью, а тесто получится особенно нежным.

Кстати, по церковным традициям пасхальные яйца и писанки нужно красить в тот самый день, когда пекутся паски.

На самом деле процесс приготовления пасок считается особенным. Раньше хозяйки выгоняли всех из дома, чтобы не мешали подойти тесту, и читали молитву.

Правила приготовления пасхальной выпечки

  • Пасхальный хлеб обязательно нужно готовить в хорошем настроении — это касается всех процессов приготовления.
  • Нельзя ссориться или спорить возле теста.
  • Во время приготовления паски нужно читать молитвы.
  • Раньше, когда хозяйки отправляли паску в печь – не пускали никого в дом, не открывали окна и двери.
  • Одна интересная традиция: после того, как паску отправляли в печь, женщины подпрыгивали, чтобы тесто точно поднялось.
  • Крошки от паски запрещено выбрасывать, это считается грехом. Поэтому раньше крошки закапывали на огороде или в поле для лучшего урожая.
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