Пасха — один из величайших праздников в христианской религии. Воскресение Иисуса Христа — важное событие библейской истории, которое почитают православная и католическая церкви.
Одно из традиционных блюд на Пасху — паска.
Паска символизирует круглый хлеб, который оставляли ученики своему учителю Иисусу Христу, а тот после Воскресения приходил к ним на трапезу.
Процесс приготовления пасок считается сакральным, поэтому верующие должны соблюдать определенные правила при замешивании теста и выпекании пасхального хлеба.
Когда по традиции нужно замешивать тесто и выпекать паски на Пасху 2023, узнавали Факты ICTV.
Когда нужно печь паски 2023
По традициям, лучшее время для приготовления пасок — Страстная неделя, но не все дни подходят для этого сакрального дела.
Печь паски можно в среду, Чистый четверг или в Великую субботу, то есть православные могут заниматься приготовления пасхальной выпечки 12, 13 или 15 апреля 2023 года.
В понедельник и вторник печь паску еще рано, а в Страстную Пятницу – запрещено.
Например, в среду можно замесить тесто и оставить его подниматься. А в Чистый четверг, после уборки и купания, можно начинать выпекание священного хлеба.
По поверью, если испечь паску в Чистый четверг, то она не испортится и не покроется плесенью, а тесто получится особенно нежным.
Кстати, по церковным традициям пасхальные яйца и писанки нужно красить в тот самый день, когда пекутся паски.
На самом деле процесс приготовления пасок считается особенным. Раньше хозяйки выгоняли всех из дома, чтобы не мешали подойти тесту, и читали молитву.
Правила приготовления пасхальной выпечки
- Пасхальный хлеб обязательно нужно готовить в хорошем настроении — это касается всех процессов приготовления.
- Нельзя ссориться или спорить возле теста.
- Во время приготовления паски нужно читать молитвы.
- Раньше, когда хозяйки отправляли паску в печь – не пускали никого в дом, не открывали окна и двери.
- Одна интересная традиция: после того, как паску отправляли в печь, женщины подпрыгивали, чтобы тесто точно поднялось.
- Крошки от паски запрещено выбрасывать, это считается грехом. Поэтому раньше крошки закапывали на огороде или в поле для лучшего урожая.