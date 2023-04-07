Пасха — один из величайших праздников в христианской религии. Воскресение Иисуса Христа — важное событие библейской истории, которое почитают православная и католическая церкви.

Одно из традиционных блюд на Пасху — паска.

Паска символизирует круглый хлеб, который оставляли ученики своему учителю Иисусу Христу, а тот после Воскресения приходил к ним на трапезу.

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Процесс приготовления пасок считается сакральным, поэтому верующие должны соблюдать определенные правила при замешивании теста и выпекании пасхального хлеба.

Когда по традиции нужно замешивать тесто и выпекать паски на Пасху 2023, узнавали Факты ICTV.

Когда нужно печь паски 2023

По традициям, лучшее время для приготовления пасок — Страстная неделя, но не все дни подходят для этого сакрального дела.

Печь паски можно в среду, Чистый четверг или в Великую субботу, то есть православные могут заниматься приготовления пасхальной выпечки 12, 13 или 15 апреля 2023 года.

В понедельник и вторник печь паску еще рано, а в Страстную Пятницу – запрещено.

Например, в среду можно замесить тесто и оставить его подниматься. А в Чистый четверг, после уборки и купания, можно начинать выпекание священного хлеба.

По поверью, если испечь паску в Чистый четверг, то она не испортится и не покроется плесенью, а тесто получится особенно нежным.

Кстати, по церковным традициям пасхальные яйца и писанки нужно красить в тот самый день, когда пекутся паски.

На самом деле процесс приготовления пасок считается особенным. Раньше хозяйки выгоняли всех из дома, чтобы не мешали подойти тесту, и читали молитву.

Правила приготовления пасхальной выпечки