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Когда Яблочный Спас 2023: дата праздника, традиции и приметы в этот день

4 августа 2023, 19:09
Анна Голишевская редактор ленты
Спас
Источник: Unsplash

Православные христиане ежегодно отмечают Преображение Господне, в народе известное как Яблочный Спас. Кроме того, существуют другие названия этого праздника. Например, Большой Спас или Второй Спас.

В этот день природа поворачивает на осень и холод, а люди несут в церковь корзины с яблоками и цветами. Когда Яблочный Спас 2023 года: дата праздника, традиции и приметы – читайте в материале.

Когда в Украине Яблочный Спас 2023: дата

В 2023 году Яблочный Спас отмечают 19 августа. Однако со следующего года дата празднования изменится. В 2024 году Спас будут отмечать 6 августа. А вот Ореховый – 16 августа 2024-го.

Традиции на Яблочный Спас 2023 в Украине

Праздник Преображения Господня наши предки отмечали еще с древности. Однако они все же дошли до нас. В народе этот праздник символизировал день урожая, поскольку в этот день в церкви святят дары природы: яблоки, груши, сливы, венки.

Чаще всего в корзину на Спаса кладут всевозможные фрукты: яблоки, груши, виноград, персики, абрикосы, а также мед и горсть пшеницы. Однако в центре корзины должны быть именно яблоки. Можно принести также шарлотки, пирожки.

Приметы на Яблочный Спас 2023

  1. Считается, что каким будет день на Яблочный Спас, такой будет и осень. Если день ясный, то осень будет сухой, а если дождливая – то мокрой.
  2. Если дует сильный ветер – нужно ждать суровую зиму.
  3. А если листья на деревьях пожелтели – надвигаются холода.
  4. Если вы увидите скворцы на деревьях – это до холодного января.
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