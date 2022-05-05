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Когда Вознесение Господне в 2022 году

5 мая 2022, 18:48
Татьяна Забожко редактор ленты
Когда Вознесение Господне в 2022 году
Источник: Pixabay

Вознесение Господне в 2021 христиане восточного обряда будут отмечать 2 июня.

Праздник ежегодно выпадает на 40-й день после Пасхи. Неизменным является только день праздника – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.

Так назван он потому, что Иисус Христос на сороковой день после воскресения, представ перед апостолами в Иерусалиме на горе Элеон, вознесся на небо.

Именно поэтому во все дни от Пасхи до Вознесения приветственными словами являются Христос воскрес! Воистину воскрес!

В день Вознесения Господнего во всех храмах совершаются торжественные службы, а паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда поднялся на небо Иисус Христос.

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Теги
Вознесіння Господнє, Календарь, релігійне свято, Праздник, Трійця
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