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Коли Вознесіння Господнє у 2022 році

5 Травня 2022, 18:48
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Коли Вознесіння Господнє у 2022 році
Джерело: Pixabay

Вознесіння Господнє в 2022 християни східного обряду відзначатимуть 2 червня.

Свято щороку випадає на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Має таку назву воно, тому що Ісус Христос на сороковий день після воскресіння, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Саме тому в усі дні від Великодня до Вознесіння вітальними словами є Христос воскрес! Воістину воскрес!

У день Вознесіння Господнього в усіх храмах відбуваються урочисті служби, а паломники відвідують гору Елеон, щоб поклонитися каменю, звідки піднявся на небо Ісус Христос.

Читайте: На початку червня – коли Трійця у 2022 році

Теги
Вознесіння Господнє, Календар, релігійне свято, Свято, Трійця
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