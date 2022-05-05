Вознесіння Господнє в 2022 християни східного обряду відзначатимуть 2 червня.

Свято щороку випадає на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Має таку назву воно, тому що Ісус Христос на сороковий день після воскресіння, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Саме тому в усі дні від Великодня до Вознесіння вітальними словами є Христос воскрес! Воістину воскрес!

У день Вознесіння Господнього в усіх храмах відбуваються урочисті служби, а паломники відвідують гору Елеон, щоб поклонитися каменю, звідки піднявся на небо Ісус Христос.

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