Когда гадают на Старый Новый год 2022

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Именно 13 января отмечают Щедрый вечер — в этот день принято щедровать.

Зимние святки отмечают с преддверия Рождества и до Крещения, то есть с 6 по 19 января.

Гадать в Старый Новый год надо в ночь с 13 на 14 января.

Историй и традиций Старого Нового года хватает для того, чтобы в эту ночь гадать.

Традиционно в этот зимний период наши предки гадали на урожай или на судьбу.

В период зимних праздников, в частности, в ночь с 13 на 14 января, с помощью гаданий можно узнать имя, характер, цвет волос своего суженого, скоро ли будет свадьба, будет ли брак счастливым и многое другое.

Почему принято гадать на Старый Новый год

Считалось, что в период с 7 по 19 января судьба открывает все секреты и тайны. В этот период люди гадали, и очень внимательно относились к приметам и соблюдали все традиции.

С особым интересом к праздникам подходили незамужние девушки, которым хотелось узнать свое будущее, в частности жениха.

Более того, в это время можно узнать не просто имя своего суженого, но и цвет его волос, характер, фигуру. Кроме того, девушки могли с помощью гадания узнать дату свадьбы, количество детей и насколько успешным будет их брак.

С 13 на 14 января – гадания считались наиболее правдивыми. Даже поговорка была: Все, что загадает девица красная под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет.

Если вам хочется узнать про своего суженого, а также другие аспекты вашего будущего, Факты ICTV подготовили подборку со способами гадания на Старый Новый год.