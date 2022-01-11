Коли ворожать на Старий Новий рік 2022

Старий Новий рік настає в ніч із 13 на 14 січня. Саме 13 січня відзначають Щедрий вечір – цього дня заведено щедрувати.

Зимові святки відзначають з передодня Різдва і до Водохреща, тобто з 6 до 19 січня.

Ворожити на Старий Новий рік треба в ніч з 13 на 14 січня.

Історій і традицій Старого Нового року вистачає для того, щоб у цю ніч ворожити.

Традиційно у цей зимовий період наші предки ворожили на врожай або на долю.

У період зимових свят, зокрема, в ніч з 13 на 14 січня, за допомогою ворожінь можна дізнатися ім’я, характер, колір волосся свого судженого, чи скоро буде весілля, чи буде шлюб щасливим і багато іншого.

Чому заведено ворожити на Старий Новий рік

Вважалося, що у період з 7 до 19 січня доля відкриває всі секрети та таємниці. У цей період люди ворожили, з підвищеною увагою ставилися до прикмет та дотримувалися всіх традицій.

З особливою цікавістю до свят підходили незаміжні дівчата, яким кортіло дізнатися про своє майбутнє, зокрема про нареченого.

Ба більше, у цей час можна дізнатися не просто ім’я свого судженого, а й колір його волосся, характер, фігуру. Крім того, дівчата мали змогу за допомогою ворожіння дізнатися дату весілля, кількість дітей, а також наскільки успішним буде їхній шлюб.

З 13 на 14 січня ворожіння вважалися найбільш правдивими. Навіть приказка була: Все, що загадає дівиця червона під Василя – все збудеться, а що збудеться – не минеться.

Якщо вам кортить дізнатися про свого судженого, а також про інші аспекти вашого майбутнього, Факти ICTV підготували добірку зі способами ворожіння на Старий Новий рік.