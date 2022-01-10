Неофициальный праздник в календаре, но не менее любимый украинцами — Старый Новый год. Издавна считалось, что ночь с 13 на 14 января мистическая, поэтому у девушек не было других развлечений, кроме как гадание на Старый Новый год. Они это делали в надежде узнать будущее и раскрыть имя суженого.

Как правильно гадать на Старый новый год и что понадобится для ритуалов гадания — далее материале.

Прежде чем приступить к гаданиям на Старый Новый год, убедитесь в правильном настрое — от этого зависит результат. Погадать можно в любом расположении духа, но если вы даже чуточку сомневаетесь в правдивости ритуала, гадание обречено на неудачу.

Перед гаданием распустите волосы и развяжите на одежде узлы, снимите браслеты и кольца. Интересующий вопрос формулируйте максимально четко и понятно.

Гадания на суженого лучше не проводить в семейном доме, особенно, если во время ритуала в нем присутствуют мужчины.

Как гадать на Старый Новый год 13 января

Гадание на чашках. Возьмите чашки с расчетом на каждого участника гадания. В одну налейте воду, по остальным разложите кусочек хлеба, монетку, кольцо, щепотку сахара, шепотку соли, а также лук. Участники гадания с завязанными глазами на ощупь выбирают себе посудину и истолковывают будущее в зависимости от содержимого. Попалось кольцо — время готовиться к свадьбе, хлеб сулит благополучие, монета обещает жизнь в достатке, сахар — сладкую жизнь и веселье, соль принесет неудачу и хлопоты, лук — горькие слезы. Вода в этом случае символизирует стабильность — перемен в ближайшем будущем не будет.

Гадание на варениках — одно из самых распространенных на Старый Новый год. Во время приготовления праздничного ужина, хозяйка прячет в несколько вареников начинку с предсказанием. Это может быть нитка (впереди дорога или путешествие), сахар (к хорошей жизни), монетка (жить будете в достатке, ни в чем не нуждаясь), пуговица (рискуете пришить к себе удачу), перец (будьте осторожны, кто-то решил подкинуть вам в жизнь перца). Какой вареник попадется гостям за столом 13 января — таким и будет ближайшее будущее.

Гадание на свечах. Для ритуала возьмите миску с водой, половинки скорлупы ореха и свечи. Каждый участник гадания строит из скорлупы “кораблик” со свечой. Зажгите ее и пустите кораблик на воду. Девушки выйдут замуж в той последовательности, в которой сгорят свечи. Если скорлупа ушла под воду, о замужестве можно не мечтать.

Гадание на волосах. Налейте в миску воду и добавьте по щепотке сахара и соли. Перемешайте воду и дайте ей успокоиться, а затем бросьте два волоса — свой и возлюбленного. Будущее будет известно уже утром 14 января: если волосы в миске переплелись, пара будет счастлива и вскоре сыграет свадьбу, если плавают порознь — быть вместе не суждено. Утонувший во время гадания волос сулит болезнь.

Гадание с ниткой. Несколько девушек берут кусочек нитки одинаковой длины и одновременно поджигают. Первенство в замужестве будет за той, чья нитка сгорит раньше всех. Если нитка сразу потухла, время заняться в этом году чем-то другим, свадьбы пока не предвидится.

Гадание на полотенце. Повесьте на ночь на улице полотенце, завлекая суженого им вытереться. Если утром обнаружите мокрое полотенце — обретете в личной жизни счастье. Если полотенце останется сухим — придется еще год подождать.

Как гадать на суженого на Старый Новый год

Гадание на картах. В ночь на 14 января карты могут подсказать характер суженого. Под подушку прячут карты четырех королей, на утро нужно вслепую выбрать только одну из них. Масть короля расскажет о нраве суженого: пиковый обещает ревнивого старика, трефовый сулит кавалера, связанного с военным делом или бизнесом. Червовый подарит молодого и обеспеченного избранника, а бубновый обещает встречу с мужчиной, который был в центре ваших мечтаний.

Гадание на суженого на чулках. Для ритуала понадобятся новые чулки. Наденьте их перед сном, приговаривая “Суженый мой ряженый, приди меня разуть”. Ложитесь спать и готовьтесь ко встрече с любимым. Именно образ мужчины, который явится во сне, имеет шансы стать вашей судьбой.

Гадание на имя. Хочешь узнать имя будущего мужа — спроси у первого встречного. Звучит странно, но к такому способу гадания девушки также прибегали. Ночью 13 января выйдите на улицу и подойдите к прохожему мужского пола. Спросите, как его зовут. Есть вероятность, что ваш будущий избранник — его тезка.

На Старый Новый год можно гадать и другим способом — заранее напишите на маленьких листочках бумаги мужские имена и спрячьте их под подушку. Утром 14 января достаньте одно из них. После гадания остается присмотреться к окружающим кавалерам с таким именем и ждать предложений замужества.