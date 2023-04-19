Троица — один из двенадцати главных христианских праздников, символизирующий триединство Бога. В народе этот день называют Зелеными праздниками и украшают свои дома травами, листьями и разнообразной зеленью.

Троицу еще называют Пятидесятницей, ведь ее отмечают спустя 50 дней после Пасхи.

Когда Зеленые праздники 2023

Зеленые праздники в 2023 году по православному календарю приходятся на 4 июня. У католиков Троицу празднуют на неделю раньше — 28 мая.

Зеленые праздники и Троица: история

Именно в этот праздник, по преданию, на учеников Иисуса сошел святой дух. Благодаря ему апостолы получили дар исцеления, а также возможность говорить на разных языках, чтобы рассказывать о Боге всем людям.

Зеленые праздники отмечали еще в дохристианские времена. Раньше считалось, что в Зеленое воскресенье из рек выходят русалки и мавки и живут в лесах до дня Святых Петра и Павла. Поэтому купаться в открытых водах в этот день было запрещено.

Какую зелень освящают на Зеленые праздники

На Зеленые праздники принято освящать зелень и украшать ею свои дома. Популярным атрибутом является аир, который обладает специфическим запахом.

Однако, кроме него, можно также освящать: