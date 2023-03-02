Благовещение Пресвятой Богородицы — третий по важности церковный праздник в христианстве. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с добрым известием о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа.
Факты ICTV узнавали, когда празднуют Благовещение в 2023 году, а также об истории и традициях праздника.
Благовещение Пресвятой Богородицы — дата 2023
От праздника Благовещения до Рождества – ровно девять месяцев. Ведь именно за этот срок женщина вынашивает ребенка.
В православном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. Каждый год православные отмечают Благовещение 7 апреля, а католики – 25 марта.
В 2023 году 7 апреля приходится на пятницу.
Кстати, совпадение даты Благовещения и Пасхи называется Кириопасхой, но это бывает крайне редко. В последний раз такое произошло в 1991 году, а следующая Кириопасха будет только в 2075-м.
Традиции праздника Благовещения
Благовещение это день, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа. Первыми словами, которые Мария услышала от ангела, были: Радуйся, Благодатная! Господь с тобой.
Кстати, считается, что именно в этот день зима окончательно сдает покидающих людей и наступает весна.
Традиционно, на Благовещение во всех храмах и церквях проводят праздничную литургию. На Благовещение в храмах происходит ночная служба, которая начинается с Великого повечерия, во время которого читают Литургию св. Иоанна Златоуста. Священнослужители надевают голубые рясы, потому что именно этот цвет является символом Богородицы.
Символами праздника являются белые лилии и голуби, которые символизируют непорочность Девы Марии. Также в этот день принято наряжаться в голубой цвет.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы нужно встречать в хорошем и возвышенном юморе, и желательно в кругу семьи. Кстати, перед праздником обязательно нужно провести генеральную уборку в доме и избавиться от старых вещей.
Утром необходимо сходить в церковь и заказать молитву за здоровье своей семьи. Считается, что женщинам в этот день следует обязательно пойти на службу и помолиться Пресвятой Богородице о счастливой судьбе, удачном замужестве, о детях и их здоровье.
Кроме того, 7 апреля немножко ослабляется Великий пост – разрешается употребление рыбы.
Что нельзя делать на Благовещение 2023
В день Благовещения Пресвятой Богородицы запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Также нельзя шить и заниматься каким-либо рукоделием.
Также в день праздника:
- Запрещено стричься, красить волосы. Именно поэтому часто говорят: Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает.
- Нельзя давать в долг ничего, даже соль — считалось, что это принесет неудачу.
- Нельзя проводить заупокойные службы, поминки, венчания.
- Запрещено спорить, злословить, обманывать, сердиться и раздражаться.
- Не стоит зажигать в доме свечи, потому что ангела не заметишь.
- Запрещено надевать новые вещи, ведь они могут быстро испортиться.