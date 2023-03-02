Благовещение Пресвятой Богородицы — третий по важности церковный праздник в христианстве. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с добрым известием о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

Факты ICTV узнавали, когда празднуют Благовещение в 2023 году, а также об истории и традициях праздника.

Благовещение Пресвятой Богородицы — дата 2023

От праздника Благовещения до Рождества – ровно девять месяцев. Ведь именно за этот срок женщина вынашивает ребенка.

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В православном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. Каждый год православные отмечают Благовещение 7 апреля, а католики – 25 марта.

В 2023 году 7 апреля приходится на пятницу.

Кстати, совпадение даты Благовещения и Пасхи называется Кириопасхой, но это бывает крайне редко. В последний раз такое произошло в 1991 году, а следующая Кириопасха будет только в 2075-м.

Традиции праздника Благовещения

Благовещение это день, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа. Первыми словами, которые Мария услышала от ангела, были: Радуйся, Благодатная! Господь с тобой.

Кстати, считается, что именно в этот день зима окончательно сдает покидающих людей и наступает весна.

Традиционно, на Благовещение во всех храмах и церквях проводят праздничную литургию. На Благовещение в храмах происходит ночная служба, которая начинается с Великого повечерия, во время которого читают Литургию св. Иоанна Златоуста. Священнослужители надевают голубые рясы, потому что именно этот цвет является символом Богородицы.

Символами праздника являются белые лилии и голуби, которые символизируют непорочность Девы Марии. Также в этот день принято наряжаться в голубой цвет.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы нужно встречать в хорошем и возвышенном юморе, и желательно в кругу семьи. Кстати, перед праздником обязательно нужно провести генеральную уборку в доме и избавиться от старых вещей.

Утром необходимо сходить в церковь и заказать молитву за здоровье своей семьи. Считается, что женщинам в этот день следует обязательно пойти на службу и помолиться Пресвятой Богородице о счастливой судьбе, удачном замужестве, о детях и их здоровье.

Кроме того, 7 апреля немножко ослабляется Великий пост – разрешается употребление рыбы.

Что нельзя делать на Благовещение 2023

В день Благовещения Пресвятой Богородицы запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Также нельзя шить и заниматься каким-либо рукоделием.

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