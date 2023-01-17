19 января православные отмечают важный церковный праздник — Крещение Господне. Одним из главных обрядов этого дня является освящение воды. Когда святить воду на Крещение 2023 — читайте в нашем материале.

Крещение 2023: когда святить воду

Святить воду на Крещение начинают еще с вечера 18 января — Крещенский сочельник, а продолжают это делать и утром 19 января.

Делать это можно в церкви или в специальных прорубях, вырубленных в форме креста.

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Считается, что вода обладает святой силой до окончания празднования Крещения.

Однако в народе говорят, что любая вода, на которую в ночь на Крещение попал лунный свет, считается освященной самими небесами. Для этого оставляли воду на подоконниках в ночь с 18 на 19 января.

Как хранить воду с Крещения

Воду, которую освятили на Крещение, нужно хранить весь год.

Делать это следует в святом углу у икон, желательно избегать попадания на святыню солнечного света. Нельзя допускать пренебрежительного отношения к такой воде, ставить ее, например, на пол, рядом с обувью или выливать в водосток.

Стоит учитывать то, что купаться нужно правильно, поскольку одноразовое погружение никакой пользы здоровью не принесет. Для этого необходимо закаляться заранее, проконсультироваться с врачом и купаться только в специальных местах.