19 января православные отмечают важный церковный праздник — Крещение Господне. Одним из главных обрядов этого дня является освящение воды.

Святить воду на Крещение начинают еще с вечера 18 января — Крещенский сочельник, а продолжают это делать и утром 19 января.

Делать это можно в церкви или в специальных прорубях, вырубленных в форме креста.

Считается, что вода обладает святой силой до окончания празднования Крещения.

Однако в народе говорят, что любая вода, на которую в ночь на Крещение попал лунный свет, считается освященной самими небесами. Для этого оставляли воду на подоконниках в ночь с 18 на 19 января.

Воду, которую освятили на Крещение нужно хранить весь год.

Важной традицией в этот праздник является купание в проруби. Как правильно нырять в проруб, рассказали спасатели — читайте на Фактах ICTV.

Стоит учитывать то, что купаться нужно правильно, поскольку одноразовое погружение никакой пользы здоровью не принесет. Для этого необходимо закаляться заранее, проконсультироваться с врачом и купаться только в специальных места.

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