Уже скоро украинцы будут отмечать Святой вечер и Рождество Христово. В этом году даты праздников изменились, поскольку Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.

Когда Сочельник 2023

Согласно новому календарю, в 2023 году Сочельник приходится на 24 декабря. Именно в эту дату украинцы будут садиться за праздничный стол, на котором должно быть 12 постных блюд.

А Рождество верующие будут праздновать на следующий день, то есть 25 декабря.

Сейчас смотрят

Традиции на Сочельник

По традициям, накануне Рождества вся семья собирается за одним столом. Готовить нужно только постные блюда, поскольку Сочельник приходится на последний день Рождественского поста.

На столе должно стоять 12 блюд, которые символизируют 12 учеников Иисуса Христа (апостолов) и 12 месяцев года. Садиться за стол можно только после появления на небе первой звезды.

Святой вечер начинается с молитвы и зажигания рождественской свечи, после чего все должны попробовать кутью — это каша с изюмом, перетертым маком и медом. Затем нужно насладиться каждым блюдом.

Обычно на Сочельник хозяйки готовят постный борщ, голубцы, вареники, рыбу, пампушки, узвар и другие блюда, которые любят в семье. Есть надо ложками.

На столе должна стоять лишняя тарелка, ложка и пустой бокал для членов семьи, которые не дождались святого ужина. Свеча должна гореть весь Сочельник, она символизирует тепло, мир и согласие.

Почетное место в подготовке к рождественским праздникам занимает дидух, его ставят на угол стола или дома. Это ржаной, пшеничный или овсяный сноп, который символизирует благополучие, хороший урожай и богатство.